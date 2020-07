Ghana : challenge des plus gros seins du royaume Ashanti

Pamela Watara Obame, 21 ans, étudiante en marketing à l’université de Wisconsin à Accra, et considérée comme la femme qui détient les plus gros lolos de tout le Ghana, est devenu une superstar sur les réseaux sociaux.

Cette étudiante aux formes généreuses, qui a l’habitude de se mettre presque nue devant l’objectif de la camera, perturbe ses fans à travers les réseaux sociaux, mettant en avant son plus grand atout. D’ailleurs, c’est ce qui caractérise la jeune femme aux plus gros seins du royaume Ashanti.

Une chose qui a fait d’elle une star au Ghana, au point de susciter de vives polémiques chez certaines de ses compatriotes, qui la défie sur les réseaux sociaux. Il semble désormais que le record soit sur le point de s’effondrer après que les médias sociaux aient découvert Patricia, une dame qui a également les lolos (gros seins).

Sa beauté et ses énormes melons ont fait aussi d’elle la chérie de la blogosphère et elle devient du coup, l’une des « rivales » de Pamela Watara Obame, qui à défaut d’être une fashionistas, est aussi une femme intellectuelle. Ainsi, la jeune femme aux seins gigantesques est étudiante en marketing, à l’université Winscosin à Accra au Ghana.

Pamela Watara Obame, qui fait saliver les hommes au Ghana et sur les réseaux sociaux, ne pense pas s’arrêter là. Elle a des ambitions et des rêves. « Pam » comme on la surnomme affectueusement, en plus de ses études universitaires, est mannequin photo et rêve d’ailleurs de se faire remarquer dans l’univers médiatique et de surcroît devenir une experte en marketing.