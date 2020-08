Gabon : coopération avec le Venezuela pour renforcer le secteur pétrolier

Dans un accord «win-win» (gagnant-gagnant), le Gabon, pays producteur et exportateur de pétrole, s’est engagé avec le Venezuela. Les deux pays veulent davantage renforcer et consolider leur coopération dans le secteur pétrolier.

L’un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole à travers le monde, le Gabon, ambitionne de s’inspirer dans ce secteur de l’expérience du Venezuela, pour tirer un meilleur profit de l’or noir. « Il est question de développer le pôle d’offre suggéré par rapport à la technologie, à la formation, à l’expérience pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays », a indiqué Vincent de Paul Massassa, ministre gabonais du Pétrole, au terme d’une audience accordée à l’ambassadeur du Venezuela au Gabon, mardi.

Le Venezuela, qui produit environ un million de barils de pétrole par jour et qui compte parmi les pays disposant des plus grandes réserves de brut de la planète, tentera de partager son expérience dans ce secteur, avec son nouveau partenaire gabonais. Le pays dirigé par Ali Bongo Ondimba, quant à lui, produit environ 200 000 barils par jour, mais envisage d’accroître et de renouveler les réserves en relançant l’exploration.

Pour rappel, le Venezuela est également l’un des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont le Gabon est membre.