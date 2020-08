Gabon : Aubameyang affiche une collection de bolides exotiques

La star d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, s’est rendu sur Instagram, pour montrer son impressionnante collection de voitures évaluée à environ 2 millions de livres sterling. La Lamborghini Aventador est le bolide le plus cher du garage d’Aubame. L’attaquant a craché 270 000 livres sterling, pour acquérir le supercar.

L’international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, qui a récemment aidé les Gunners d’Arsenal à remporter leur 14ème titre en FA Cup, après avoir triomphé de son rival londonien Chelsea (2-1), au Wembley stadium, le 1er août dernier, passe d’agréables vacances. Profitant de son temps libre, en attendant la reprise de la saison, le 12 septembre prochain, Aubameyang s’est rendu sur Instagram, pour montrer son impressionnante collection de voitures évaluée à environ 2 millions de livres sterling. La Lamborghini Aventador est le bolide le plus cher du garage d’Aubame. L’attaquant a craché 270 000 livres sterling, pour acquérir le supercar.

Avec des voitures exquises comme les Porsche, les Ferrari et les Lamborghini, l’international gabonais a donné à ses près de 10 millions de fans un aperçu de ses possessions. Presque toutes les voitures sont personnalisées et adaptées pour correspondre à l’amour d’Aubameyang, pour la classe et le confort, tandis que trois de ces véhicules sont peints en or, et deux autres ont une finition argentée psychédélique.

L’attaquant ajoutera certainement d’autres voitures de luxe à ses collections, une fois qu’il aura signé un nouvel accord avec les Gunners. La star gabonaise est actuellement dans des discussions avec le club londonien, pour un nouveau contrat de trois ans, qui pourrait lui permettre d’empocher une somme énorme de 250 000 livres sterling par semaine.

Avec une telle fortune, Pierre-Emerick Aubameyang n’aurait besoin que d’une semaine de salaire pour ajouter une Lamborghini Huracan à son garage. Il se vante déjà d’une telle voiture, y compris une Lamborghini Gallardo LP560-4 pour laquelle il a dépensé 141 000 livres sterling pour acquérir. Fait intéressant, l’Aventador est le plus cher parmi sa collection. Aubame aurait dépensé 270 000 livres sterling pour l’avoir. La Volkswagen Beetle Cabriolet est la moins chère, nécessitant près de 22 000 livres sterling.