Fondateur du groupe mythique Ladysmith Black Mambazo, Joseph Shabalala n’est plus !

L’artiste Joseph Shabalala est décédé, mardi 11 février 2020, dans sa 78e année. Le disparu a eu le mérite d’avoir fait découvrir les chansons traditionnelles Zoulou à travers le monde. Il était aussi connu comme le fondateur de la légendaire chorale Ladysmith Black Mambazo qui avait remporté les Grammy Award, cinq fois. L’information a été donnée par le gouvernement sud-africain et confirmée par les membres du groupe musical.

C’est à travers une publication sur son compte officiel Twitter que le gouvernement de l’Afrique du Sud a rendu publique, mardi, l’information du décès du célèbre musicien et a présenté ses condoléances. Shabalala est donc décédé en Afrique du Sud, à l’hôpital Pretoria, mais les détails sur les causes de sa mort n’ont pas été donnés. Un message d’hommage à la mémoire du disparu a été posté sur le compte twitter du groupe.

Ladysmith Black Mambazo a été créée en 1960 et certains de ses morceaux figurent même sur l’album-culte Graceland, du célèbre musicien américain Paul Simon. La chorale avait été invitée, en 1994, à l’occasion de l’investiture de l’ancien Président sud-africain, Nelson Mandela. En termes de discographie, le groupe a une cinquantaine d’albums à son actif et a collaboré avec plusieurs stars comme Michael Jackson, Ben Harper ou encore Stevie Wonder.

We would like to extend our condolences on the passing of Joseph Shabalala who was the founder of the group Ladysmith Black Mambazo. Ulale ngoxolo Tata ugqatso lwakho ulufezile. #RIPJosephShabalala [Photo: Flicker: Seth Gordon] pic.twitter.com/Sazg9hoWew

