Fiat 500 Hybride : l’icône italienne désormais fabriquée en Algérie !

Les précommandes de la Fiat 500 Hybrid produite en Algérie sont ouvertes, à partir du 11 mars 2024, dans l’ensemble du réseau de distribution national de la marque italienne.

Fiat El Djazair annonce le lancement de la Fiat 500 Hybrid produite en Algérie, disponible en précommande dès demain, lundi 11 mars 2024 dans l’ensemble de son réseau national. Véritable symbole du design et du style de vie italiens, la Fiat 500 Hybrid a su conserver son esprit d’origine tout en se modernisant au fil des années.

Fiat 500 Hybrid : une mobilité durable

Cette citadine emblématique se décline en deux finitions : Cult et Dolce Vita. Équipée d’un moteur essence 1.0L de 70 ch et de la technologie Mild Hybrid, la Fiat 500 Hybrid offre une mobilité durable et une conduite dynamique, avec une réduction de la consommation et des émissions de CO2 pouvant atteindre 20%.

La sécurité maximale est assurée avec 7 airbags. Le véhicule est doté d’un système de freinage ABS renforcé par le mécanisme anti-dérapage ESP. Deux coloris disponibles : le vert Rugiada et le blanc Gelato. La Fiat 500 Hybrid, c’est l’alliance parfaite entre style, performance et responsabilité environnementale.

Quelques mois après l’entrée de DFSK

Cette opération intervient quelques mois après l’entrée de DFSK, filiale du géant chinois Dongfeng Motor, sur le marché algérien. Actée le 12 novembre 2023, cette marque une étape importante dans l’expansion de la marque. DFSK a une expertise confirmée dans la fabrication de véhicules utilitaires et mini-trucks.

Elle venait d’inaugurer sa première concession à Birtouta, non loin d’Alger. La gamme de véhicules lancée comprenait la DFSK Glory 500, une berline compacte dotée de caractéristiques modernes ; la DFSK K01, une fourgonnette versatile ; et la DFSK C31, un mini-truck robuste. Des modèles conçus pour répondre aux besoins du marché algérien.