F1 : le champion Lewis Hamilton de retour

Atteint de Coronavirus, il y a quelques jours, Lewis Hamilton a déclaré, ce vendredi, qu’il était « super excité » de revenir en action, après avoir été le deuxième plus rapide pour Mercedes derrière son coéquipier Valtteri Bottas, à l’entraînement pour le Grand Prix d’Abu Dhabi ce week-end.

Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, qui a raté le Grand Prix de Sakhir, le week-end dernier, en raison du Covid-19, a admis qu’il avait besoin de quelques tours pour se remettre à niveau. « J’étais très heureux et reconnaissant d’être de retour et de terminer la saison en se sentant fort », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Je me sentais super excité comme si c’était mon premier jour de retour à l’école. Il a fallu un certain temps lors de la première séance pour m’y habituer à nouveau, mais la deuxième était meilleure, donc pas trop mal dans l’ensemble… Nous avons quasiment fait l’essentiel ».

Lewis Hamilton a ajouté que la journée avait été « un peu désordonnée avec un programme un peu surchargé, mais nous l’avons traversée comme nous le faisons toujours ».

Interrogé par Sky Sports F1 sur sa réaction après avoir vu son compatriote George Russell dans sa voiture, le week-end dernier, Hamilton a déclaré qu’il avait été impressionné. « Je pense que George a fait un travail formidable comme tout le monde le sait. Il était chez lui dans la voiture. Pour moi, c’était vraiment étrange, car je n’ai jamais manqué une course en 27 ans de compétition ».

Lewis Hamilton a clairement indiqué ne pas ressentir le besoin d’impressionner ce week-end, mais qu’il voulait profiter de l’événement de clôture de la saison. « Je ne pense pas avoir besoin de faire plus que ce que j’ai fait cette année », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit important du tout. Je veux juste en profiter, être ici et être à nouveau avec mon équipe. C’est un privilège », a-t-il ajouté.