Élection au Ghana 2020 : John Mahama sens le chaos le 7 décembre

Le candidat à la Présidence du Ghana, John Dramani Mahama, chef de file du Congrès national démocratique (NDC) a fait une déclaration inquiétante, selon laquelle il prévoyait le chaos le jour des élections, le 7 décembre 2020.

Dans une interview vidéo de campagne sur Woezor TV, qu’il a publiée sur Facebook, John Dramani Mahama a déclaré que le refus de la Commission électorale du Ghana de reconnaître le Comité consultatif inter-partis (IPAC) avait réussi à créer une hostilité entre les partis politiques.

Dans une autre déclaration explicative, John Dramani Mahama a indiqué que la Commission électorale du Ghana avait transféré du personnel compétent qui travaillait sous l’administration Charlotte Osei.

« Je peux anticiper un certain chaos le jour des élections. Les gens ne trouveront pas leurs noms ici et là. J’ai déjà été député et je sais comment cela se produit. J’ai également mis en garde contre les BVR et comment ils vont fonctionner, nous ne savons pas », a-t-il fait savoir.

Cependant, le gouvernement au pouvoir du nouveau parti patriotique (NPP), dirigé par le Président Akufo-Addo, a clairement indiqué que, dans l’intérêt du parti, ils ont décidé d’annuler l’appel au débat présidentiel entre Nana Akufo-Addo et John Dramani Mahama, et a défendu la Commission électorale de la critique sur la réunion de l’IAPC, pour les élections de cette année.