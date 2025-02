Djibouti : huit rebelles tués dans une attaque de drone

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une attaque de drone menée par les forces djiboutiennes a visé un groupe rebelle près de la frontière avec l’Éthiopie. Huit membres du Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie (FRUD armé) ont été tués, tandis que des civils auraient également perdu la vie dans cette frappe.

L’opération, qui soulève des questions sur son impact et ses conséquences, a été confirmée par les autorités du pays.

Une frappe ciblée contre un groupe rebelle

Selon un communiqué du ministère de la Défense djiboutien, l’attaque s’est déroulée à Addorta, une localité située à environ six kilomètres de la frontière avec l’Éthiopie. L’objectif de cette opération était de neutraliser un groupe présenté comme une menace pour la sécurité nationale. Les autorités ont confirmé l’élimination de huit terroristes sur place. Elles ont également reconnu que des pertes civiles avaient été enregistrées.

Le conseiller du président djiboutien, Alexis Mohamed, a précisé que les cibles appartenaient au FRUD armé. Il d’agit d’une faction rebelle historiquement opposée au pouvoir en place. Bien que certaines sources aient suggéré que l’attaque aurait eu lieu sur le territoire éthiopien, les autorités djiboutiennes ont démenti ces allégations.

Un conflit persistant entre Djibouti et le FRUD armé

Le FRUD armé est issu d’une scission du Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie, un mouvement rebelle qui s’oppose au gouvernement djiboutien depuis 1991. Le groupe est composé en grande partie de membres de la communauté afar. Il affirme défendre les intérêts de cette ethnie face aux Issas, principaux soutiens du président Ismaïl Omar Guelleh.

En octobre 2022, une attaque contre une caserne à Garabtisan, au nord du pays, avait coûté la vie à sept soldats et entraîné l’enlèvement de six autres, finalement libérés quelques mois plus tard. Ce nouvel assaut des forces djiboutiennes s’inscrit donc dans un contexte de tensions récurrentes entre le gouvernement et la branche armée du FRUD.

Une situation régionale sous haute tension

Djibouti, en raison de sa position stratégique sur la mer Rouge et le golfe d’Aden, joue un rôle clé dans la stabilité de la Corne de l’Afrique. Le pays abrite d’importantes bases militaires étrangères, notamment américaine et française, ce qui en fait un acteur géopolitique majeur. Cependant, les conflits internes et les tensions ethniques continuent d’alimenter des affrontements. Ils renforcent la fragilité de la région. Une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances de l’attaque et évaluer l’ampleur des dommages collatéraux.