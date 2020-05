Djibouti en pointe dans la lutte contre le Coronavirus

Les autorités de la République de Djibouti ont annoncé avoir testé 1% de leur population. Au total, 1 112 cas positifs de COVID-19 ont été confirmés en laboratoire.

Plus de 1 % de la population a été testé, en faisant l’un des pourcentages les plus élevés de testés par rapport à la population totale sur le continent ont déclaré hier, le 2 mai 2020 la République de Djibouti.

Les autorités ont lancé une campagne de dépistage massif au porte-àporte ciblant 45 000 personnes. Le confinement général, sauf pour les services essentiels, a été prolongé jusqu’au 8 Mai.

Grace à ces mesures très strictes, au 2 Mai 2020, le Ministère de la Santé a confirmé 1 112 cas (22 % de femmes) positifs au COVID19 à Djibouti, et 2 décès seulement. Des cas ont également été confirmés dans les régions d’Arta, de Dikhil et d’Ali Sabieh. Les trois cas confirmés parmi les réfugiés ont été traités à l’hôpital d’Ali Sabieh et sont retournés dans leurs localités.

Télécharger ci dessous le rapport complet sur la situation à Djibouti à la date du 2 mai 2020

Djibouti COVID19 Sitrep 6 FR