DJ Cuppy rend visite à son homonyme de lionceau à Dubaï

Florence Ifeoluwa Otedola alias DJ Cuppy a donné à ses fans et à ses abonnés une mise à jour sur les réseaux sociaux à propos de son lionceau. L’artiste nigériane, qui est actuellement à Dubaï, a visité le lion de compagnie et a partagé des photos sur sa page Instagram. Plusieurs fans ont réagi dans sa section commentaires.

La chanteuse DJ Cuppy, qui passe actuellement du temps à Dubaï, a rendu visite à son animal de compagnie. Rappelez-vous que le DJ Cuppy a choqué ses fans sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, après avoir partagé des photos du lionceau et décrit l’animal comme son premier-né. Elle avait dit aux fans de l’appeler juste « Cuppy ».

Florence Ifeoluwa Otedola alias DJ Cuppy avait également annoncé que le lion, qui était un cadeau du propriétaire d’un parc dans les Émirats arabes unis, portait son nom. Eh bien, 10 mois plus tard, la fière maman a été vue en train de poser avec son animal de compagnie et elle semblait vraiment excitée. « Enfin visité Cuppy », a-t-elle écrit sur sa page Instagram. Sur d’autres photos publiées par la fille milliardaire, elle a été vue en train de poser avec une girafe et un lionceau.

La publication d‘Instagram de DJ Cuppy a été reçue avec des réactions mitigées de la part des fans. Alors que certains ont commenté la croissance de son petit, d’autres ont attiré son attention sur la protestation EndSARS en cours à Abuja. « Je ne veux pas te perdre s’il te plaît, ne t’approche pas trop de ça », a indiqué un fan. « Wow, notre bébé est maintenant une grande fille », a dit Osakwe Abraham. « Rejoignez d’autres célébrités pour protester contre EndSARS », a suggéré Grey Karlee.

À rappeler que DJ Cuppy avait rejoint la lutte contre la brutalité de l’EndSRAS sur les réseaux sociaux. La chanteuse et milliardaire a révélé qu’elle allait « contre l’avis » des gens autour d’elle. DJ Cuppy, qui a noté que ses fans sont affectés par les abus, a déclaré qu’elle soutenait le mouvement visant à mettre fin à la violence policière.