Par Christi Bosch, PhD agro-économiste et coordinateur de nombreux projets sur les ressources renouvelables à Madagascar

Madagascar est un pays caractérisé par des pâturages gravement érodés et dégradés, une faible productivité agricole, une grande vulnérabilité aux chocs climatiques et des taux d’insécurité alimentaire élevés. L’utilisation de terres marginales pour la culture de matières premières d’agrocarburants, activités économiques à forte intensité de main-d’œuvre dans des zones par ailleurs négligées, par le biais d’investissements publics et privés, aura des effets positifs grâce à la fourniture de travail dans les systèmes de plantation à grande échelle.

La contribution de tels projets agricoles aux retombées de l’information et de l’innovation induites par les terres marginales est encore minime et reste à venir, un objectif théorique pour des politiques de développement rural rentables visant les agriculteurs pauvres des zones reculées. La production et la consommation alimentaires ont été fortement influencées par la sécheresse et les invasions acridiennes, ce qui indique que les revenus supplémentaires générés par les stratégies de développement agricole pourraient avoir d’autres effets positifs sur la sécurité alimentaire. Par conséquent, les revenus tirés d’un système agricole modernisé peuvent contribuer à renforcer la sécurité alimentaire directement et indirectement grâce à une production alimentaire accrue ou diversifiée.

Cependant, le manque de connaissances, les services de vulgarisation limités pour les technologies agricoles améliorées et les principaux facteurs institutionnels sont toujours considérés comme des obstacles à la diffusion de l’information, entravant la mise en œuvre réussie de tout projet pertinent. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a donné la priorité à Madagascar en matière d’investissements dans la production de terres et de matières premières, en raison des taux de pauvreté élevés et de la variabilité climatique élevée, du faible accès à l’énergie et du faible pourcentage de terres cultivées par rapport aux terres arables potentielles (la FAO estime les terres arables potentielles à 15-20 millions d’hectares). Encore à ce jour, très peu de projets dans des zones isolées étaient en place, la majorité d’entre eux ayant une orientation spécifique vers la production alimentaire à grande échelle, la production de graines de ricin ou d’autres énergies renouvelables.

La situation de la production et de la préparation des aliments dans l’île semble rester relativement stable, car la majorité des ménages dépendent du bois de chauffage ou du charbon de bois pour la cuisson. Plus de 90% de l’énergie totale provenait de produits du bois et moins de 1% utilisait du combustible de cuisson moderne (données de 2011-2012). La durabilité sociale de tels projets a été remise en question, en raison de l’acquisition à grande échelle de terres dites marginales ou inutilisées qui pourraient créer des conflits potentiels sur l’utilisation des ressources et des terres, le manque continu de transparence et de participation, ainsi le manque de réponse aux besoins énergétiques locaux et non industriels. La mise en œuvre et le suivi du projet à Madagascar peuvent être assez difficiles, car le manque de données accessibles au public et de connaissance des opportunités du marché local à toutes les étapes est un facteur d’inhibition crucial pour le succès final. Il existe très peu d’exceptions d’institutions locales ou d’individus disposant de statistiques systématiques et de systèmes de diffusion d’informations bien établis, comme dans le cas de M. Nikos Toumaras, proposant des services de connaissances spécialisés et des informations de recherche principalement destinées aux pays de l’Afrique subsaharienne et de l’océan Indien, y compris Madagascar.

Bien que les développements agricoles aient été généralement bénéfiques et que l’offre de produits alimentaires, notamment de légumes et de viande, ait augmenté sur le marché en quantité et en qualité, l’impact local sur la vie rurale n’est toujours pas suffisamment évalué pour générer des bénéfices importants et augmenter le pouvoir d’achat. Des zones telles que les hautes terres du sud de Madagascar adoptent progressivement de plus en plus de stratégies d’innovation, mais l’impact à grande échelle sur la culture de cultures vivrières n’est pas considérable. La recherche socioéconomique à Madagascar a encore beaucoup à faire, en utilisant des techniques rigoureuses d’évaluation d’impact et des approches mixtes afin de développer ces programmes dans plusieurs régions.

Par Christi Bosch, PhD agro-économiste et coordinateur de nombreux projets sur les ressources renouvelables à Madagascar