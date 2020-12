Davido et Burna Boy se battent dans un night-club d’Accra

Les deux stars de la musique nigériane Davido et Burna Boy en sont venus aux mains, dans un night-club d’Accra, la capitale ghanéenne. En effet, les faits se seraient déroulés dans la soirée du dimanche. Les deux hommes se sont violemment affrontés dans un combat. Une information qui a enflammé les réseaux sociaux, ce lundi.

Quelle mouche a piqué les deux stars de la musique nigériane, Davido et Burna Boy, au point qu’ils en viennent aux mains ? C’est la question que se posent de nombreux internautes, qui ont véritablement jugé leur attitude irrespectueuse vis-à-vis de leurs fans et même du peuple nigérian. D’après Ghypper1, un blogueur ghanéen, qui se trouvait dans le night-club au moment des faits, c’est Burna Boy qui aurait provoqué la bagarre.

« Immédiatement, j’ai vu Burna et ses garçons. J’ai dit à un ami que Burna cherchait des ennuis et cela s’est passé comme un film », a raconté le blogueur ghanéen. Par ailleurs, dans une vidéo de 9 secondes sur YouTube qui a fait le tour de la Toile, on voit Davido s’attaquer à quelqu’un d’autre. Néanmoins, l’on ne parvient pas à savoir avec précision qui était ce dernier.

Depuis quelque temps la presse people nigériane fait état d’un froid entre les deux célébrités du pays. Leur guéguerre aurait commencé en 2019, à peu près au moment où Burna Boy a été annoncé pour un Grammy Award. Pourtant, les deux stars entretenaient une amitié de longue date, avec des des preuves. On les a vus en effet célébrer ensemble des succès. Burna Boy a même été vu à un concert de Davido.

L’on sait par ailleurs que Davido avait déclaré récemment qu’il considérait Burna Boy comme un frère et qu’il se sentait fier de son succès dans l’industrie musicale. Il avait même souligné que les choses étaient compliquées depuis la publication d’une photo de roi de l’afro-fusion, désignant Wizkid et lui-même en tant que les deux plus grands artistes au Nigeria.

Alors que s’est-il passé entretemps pour que les deux stars et compatriotes en arrivent à échanger des coups de poing ? La question demeure entière. Du moins pour le moment. En attendant que les langues se délient dans les prochains jours.