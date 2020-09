Davido achète un vélo Mercedes Benz d’une valeur de 2 millions FCFA

Le chanteur et compositeur nigérian David Adeleke alias Davido s’est offert un vélo Mercedes Benz d’une valeur de plus de 3 500 dollars américains, ce qui équivaut à environ 2 millions FCFA. La superstar aimée en a beaucoup épaté, après avoir agrandi son garage avec un vélo de luxe.

Avec ce nouveau bijou, Davido s’est rendu sur sa page Instagram pour se présenter à ses fans. Le hitmaker de FEM a posté une vidéo et l’a sous-titrée « New Baby » (nouveau bébé). Le prix du vélo n’est pas loin de celui d’une voiture, puisqu’il est estimé à 3 500 dollars américains (environ 2 millions FCFA). Émotions mitigées alors que Davido ajoute un tout nouveau vélo Mercedes Benz à sa flotte.

Avant l’invention de la voiture, le cyclisme était le moyen courant de se déplacer et même aujourd’hui, la plupart de ces pays en développement comptent toujours plus de cyclistes que d’automobilistes. Cela explique en partie la nouvelle gamme de vélos proposée par la firme allemande Mercedes Benz, qui explique que le vélo présente le même niveau de qualité que ses voitures.

Les vélos fabriqués par le constructeur allemand sont de 3 types, à savoir le vélo pliant, le vélo de montagne et le vélo de course. Le vélo pliant que la superstar vient d’obtenir peut être plié dans 2 positions différentes pour lui permettre d’être poussé et dirigé ainsi que de s’adapter dans de petits endroits. Il contient 8 vitesses, utilise des freins à disque et dispose d’un porte-bagages.

Beaucoup de fans ont ainsi félicité Davido pour la venue de son « nouveau bébé ». Néanmoins, d’autres lui ont également prodigué des conseils, pour plus de vigilance sur les routes nigérianes, qui sont souvent très mal entretenues et qui provoquent de nombreux accidents.