Covid-19 : pays les plus touchés en Afrique de l’Ouest, la Guinée rejoint le quarté de tête

Avec ses 98 cas positifs annoncés ce dimanche 25 avril 2020 PAR l’Agence Sanitaire (ANSS), la Guinée a franchi la barre des 1 000 malades au coronavirus et rejoint le quarté de tête des pays de l’Afrique de l’Ouest les plus touchés. Le peloton est mené par le Ghana avec 1 550 cas, suivi du Nigeria 1.182 cas positifs.

Avec les données publiées ce dimanche 26 avril 2020, la Guinée occupe désormais la quatrième place en Afrique de l’Ouest, en ce qui concerne la contamination au Coronavirus. En effet ce dimanche, le pays a enregistré 98 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total d’infectés à 1 094. Avec ce nombre de contaminés, la Guinée dépasse le Burkina Faso, septième avec 629 cas et s’approche de la Côte d’Ivoire qui occupe le troisième rang avec 1 111 cas positifs, selon toujours les statistiques du week-end.

Pour endiguer la progression exponentielle de la maladie, le gouvernement guinéen a rendu obligatoire le port du masque de protection pour limiter la propagation du Coronavirus et une amende de 30.000 GNF est même prévue contre tout contrevenant. C’est le Ghana qui caracole en tête avec 1 550 cas, suivi du Nigeria avec 1 182 cas confirmés au Coronavirus. Le Niger est cinquième avec 684 cas de contamination au virus et le Sénégal sixième, pour avoir enregistré 671 cas confirmés.

D’ailleurs le Sénégal a enregistré ce samedi 25 avril, un décès communautaire lié au Covid-19. Il s’agit de l’Imam d’une mosquée à Thiès, âgé de 88 ans et décédé à domicile, au moment où sa famille s’apprêtait à l’évacuer au district sanitaire de Thiès. Les prélèvements effectués sur son corps ont été positifs au Coronavirus et 86 contacts directs du défunt ont été mis en quarantaine dans un hôtel de la place. Ainsi, Thiès a enregistré 2 cas communautaires, le premier étant un talibé, actuellement pris en charge à Diamniadio. D’ailleurs le Dr El Hadji Malick Ndiaye, médecin chef régional de Thiès a révélé que le talibé a contaminé un de ses cas contacts, âgé de 18 ans.

En Afrique de l’Ouest toujours, la Mauritanie s’est bien tirée de l’épidémie de Coronavirus, après avoir enregistré 7 cas. A ce jour et depuis plus de 14 jours, elle ne compte plus aucun cas et 6 des malades sont guéris et le septième est décédé. C’est dire qu’à l’heure actuelle, aucun malade du Covid-19 n’est pris en charge dans les structures hospitalières mauritaniennes. En ce qui concerne la Gambie, elle a enregistré 10 cas dont 8 guéris et 1 décédé et à ce jour il ne reste qu’un seul malade dans les structures hospitalières.