Covid-19 : la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques annule la COP26

Initialement prévue au mois de novembre de l’année en cours, la Conférence sur les changements climatiques COP26 a été reportée en raison de la pandémie du Coronavirus. Le communiqué de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques indique que les nouvelles dates de la tenue de cette conférence seront publiées ultérieurement.

« Le monde est actuellement confronté à un défi mondial sans précèdent et les pays concentrent à juste titre leurs efforts sur le sauvetage de vies et la lutte contre Covid-19. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter la COP26. Nous continuerons à travailler sans relâche avec nos partenaires pour réaliser l’ambition nécessaire pour lutter contre la crise climatique et je me réjouis à l’avance de convenir d’une nouvelle date pour la conférence », a fait savoir Alok Sharma, président désigné et secrétaire d’état à la COP26.

Pour sa part, Patricia Espinosa, secrétaire exécutive des Nations Unies sur les changements climatiques précise que cette période de pandémie permettra aux parties prenantes de poursuivre les préparatifs ceci par la réflexion sur l’accroissement de l’ambition climatique et le renforcement de la résilience.

« Covid-19 est la menace la plus urgente à laquelle l’humanité est confrontée aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas oublier que le changement climatique est la plus grande menace à laquelle l’humanité doit faire face à long terme. Bientôt, les économies redémarreront. C’est une chance pour les nations de mieux récupérer, d’inclure les plus vulnérables dans ces plans, et une chance de façonner l’économie du 21e siècle, de manière propre, verte, saine, juste, sûre et plus résiliente », a-t-elle fait savoir.

Pour rappel, la conférence climatique COP26 était prévue au mois de novembre à Glasgow en Ecosse. Elle devait réunir les pays signataires de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.