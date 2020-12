Covid-19, l’OMS alerte : « L’année à venir sera marquée par des revers et de nouveaux défis »

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) met en garde contre toute complaisance dans la gestion de la pandémie du Coronavirus et prévient l’humanité sur le nouveau tournant de cette maladie, dont la nouvelle variante est signalée en Afrique du Sud et en Angleterre.

A quelques jours du début de l’année 2021, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) appelle l’humanité à la vigilance face à la persistance de la pandémie du Coronavirus. Lors de la dernière conférence de presse virtuelle de l’année sur le Coronavirus, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de cette organisation onusienne, met en garde contre toute complaisance face à cette pandémie.

« L’année à venir sera marquée par des revers et de nouveaux défis. Nous apprenons quelque chose de nouveau chaque jour. Parfois bon, parfois stimulant, parfois surprenant, mais tous utiles », a-t-il déclaré.

Une mise en garde face à la nouvelle variante

S’agissant de la nouvelle variante du Coronavirus signalée en Angleterre et Afrique du Sud, le Dr Tedros indique que l’équipe de l’OMS travaille « en étroite collaboration avec des scientifiques du monde entier ». Selon lui, cette démarche scientifique et sanitaire a pour objectif de « mieux comprendre toutes les mutations du virus et comment ces modifications affectent sa capacité à se propager ou à rendre les gens malades ».

Le Patron de l’OMS ajoute que « tout impact potentiel de cette nouvelle variante sur les tests, les traitements et les vaccins disponibles. Nous travaillons plus particulièrement avec des scientifiques du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud qui réalisent des études épidémiologiques et de laboratoire, qui guideront les prochaines étapes ».

Par ailleurs, face à la persistance et à la mutation de cette maladie, le Dr Tedros réitère l’engagement de l’agence sanitaire mondiale de l’ONU dans la lutte contre cette pandémie qui ébranle le monde entier.

En guise de rappel, cette dernière semaine de l’année 2020 marque le premier anniversaire de la découverte, par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), de cas de pneumonie de cause inconnue par le biais d’un bulletin publié par le réseau de veille épidémiologique international ProMed basé aux Etats-Unis et les autorités sanitaires de Wuhan, en Chine.