Coup d’Etat au Gabon : le camp d’Ondo Ossa félicite l’Armée et l’appelle au dialogue (Officiel)

La plateforme de l’opposition Alternance 2023 félicite les forces armées du Gabon pour son coup de force et l’appelle au dialogue. C’est ce qu’a annoncé Mike Jocktane, directeur de campagne du Professeur Albert Ondo Ossa.

C’est dans un communiqué publié au lendemain du coup d’État perpétré par les militaires contre Ali Bongo que la plateforme Alternance 2023 s’est exprimée en deux temps sur l’évolution des événements au Gabon. « Tout en leur manifestant notre reconnaissance pour leur acte de bravoure, nous invitons les Forces de défense et de sécurité gabonaises au dialogue, afin d’évaluer dans un cadre patriotique et responsable la situation et d’y trouver les solutions appropriées », a expliqué M. Jocktane, directeur de campagne du Professeur Albert Ondo Ossa.

L’acte des militaires mérite « une reconnaissance »

Des milliers de Gabonais étaient aux urnes, le samedi 26 août, pour élire leur Président et leurs députés. Ce scrutin électoral a été entaché d’incidents majeurs, selon l’opposition. Après cet exercice démocratique, le Centre gabonais des élections (CGE) a proclamé la réélection d’Ali Bongo Ondimba avec 64,27%. Une proclamation qui été suivie par un coup d’Etat perpétré par l’Armée. Pour le camp Ondo Ossa, l’acte des militaires mérite « une reconnaissance » de la patrie. Il justifie son point de vue par le fait que ce coup d’Etat « s’est spontanément traduit par la liesse populaire », lit-on dans le communiqué.

Un dialogue pour évaluer le cadre patriotique

Sous un autre angle, Alternance 2023 appelle les forces armées « à la responsabilité et au Patriotisme afin d’éviter » de plonger le pays dans « des lendemains encore plus sombres que ceux qui lui ont été épargnés ». Pour autant, la plateforme indique qu’il est « inacceptable de demander aux Gabonais qui ont massivement » voté pour son candidat « de renoncer à ce choix ». Ainsi, elle invite « les représentants des Forces de Sécurité et de Défense à la discussion afin d’évaluer dans un cadre patriotique et responsable la situation » actuel de leur pays.

Lire : Coup d’État au Gabon : l’attitude prudente de l’opposition