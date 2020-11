Côte d’Ivoire: la mère de DJ Arafat Tina Glamour défie tous les hommes !

La maman de la défunte star ivoirienne Didier Arafat, Tina Glamour notamment, a encore fait parler d’elle. Le dimanche, lors d’une émission sur Life TV, elle a défié tous les hommes, en déclarant que : « moi personne ne peut me donner goumin, c’est moi qui donne goumin ». Le Goumin est l’appellation en verlan ivoirien du chagrin d’amour.

Âgée de 56 ans, Tina Glamour, connue sous le nom de Tina Spencer ou Tina Spendja ou Lady Glamour ou « la desaltero », croque la vie à pleines dents. La chanteuse controversée ivoirienne et mère de feu DJ Arafat avait fait un direct, il y a peu de temps, sur sa page Facebook en disant : « je suis au bord du gouffre. Je suis amoureuse d’un plus jeune que moi. Je l’ai blessé, je lui ai porté main. Il m’a bloqué sur WhatsApp. Aidez-moi à lui demander pardon. J’ai besoin de lui ».

Le dimanche 1er novembre, la « maman la plus sexy de la Côte d’Ivoire » a fait une nouvelle sortie, cette fois-ci sur Life TV. Si beaucoup de gens pensaient que Tina Glamour a été « goumintisée », ils peuvent se détromper. Visiblement, c’est tout à fait le contraire.

Elle y confiait ceci à sa belle-fille Carmen Sama : « moi personne ne me donne goumin, c’est moi qui donne goumin. Les gens pensent que je suis difficile, que je porte main. Alors que je suis le contraire de tout ça ». En clair, c’est elle qui done le chagrin d’amour aux hommes, mais pas le contraire.

Par ailleurs, ce qui est certains est que c’est une « maman » qui s’occupe toujours bien son corps et continue de faire chavirer le cœur des hommes, comme elle sait si bien le faire. D’ailleurs, selon les rumeurs, les différents malentendus avec son défunt fils DJ Arafat étaient plus liés à ses fréquentations, puisqu’elle sortait avec des hommes relativement plus jeunes qu’elle. Des hommes qui avaient l’âge de son fils.