Côte d’Ivoire : Covid-19 et paludisme, le coup de gueule d’Alpha Blondy !

C’est un véritable coup de gueule poussé par la star ivoirienne de reggae, Alpha Blondy, alors qu’il se prononçait sur l’épidémie à Coronavirus qui sévit dans le monde entier et qui n’a pas épargné son pays la Côte d’Ivoire.

Connu pour son franc-parler, Alpha Blondy n’a pas changé. Alors pas du tout. Interpellé par nos confrères de RFI sur la pandémie de Coronavirus qui a fait près de 175 mille morts dans le monde, l’époux de la Tunisienne Aelyssa Darragi n’y est pas par quatre chemins, tirant à boulets rouges sur l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) qu’il accuse de ne « rien faire ».

C’est une voix autorisée et très écoutée que RFI a interpellée au cours de son émission « Appel sur l’actualité ». Alpha Blondy, qui se dit « prêt à apporter (sa) contribution afin de faire face à ce fameux virus qui nous tombe dessus. Pour nous des pays africains, on n’a pas les mêmes moyens que les Européens et les Américains, donc on ne peut que par nos modestes voix dire à nos concitoyens de prendre leurs dispositions, de respecter les consignes ».

« On ne peut pas dépendre de l’Europe qui a des problèmes »

Remerciant au passage les « mains invisibles », pour citer « les médecins, les infirmiers, les garçons, les filles de salle, toutes ces personnes qui travaillent pour que nous puissions tenir bon, notamment ceux qui doivent ravitailler les marchés, ceux qui doivent nettoyer les rues… Toutes ces personnes qu’on ne voit pas. Les médecins qui risquent de contaminer leur famille et de se contaminer, qui sont au front, qui sont en première ligne, on leur doit beaucoup de choses. On doit leur dire merci ».

Interpellé sur des rumeurs faisant état de son prochain album dans lequel une chanson sera dédiée aux « mains invisibles », Alpha Blondy répond par la négative ‘NON », insistant que « l’affaire est trop grave pour qu’on parle de ça. Je voudrai vouloir « parler de cette réalité violente que le Coronavirus réveille. Il faut que dorénavant nos politiciens se consacrent un peu sur la recherche dans nos pays respectifs. On ne peut pas dépendre de l’Europe qui a des problèmes actuellement. il faut qu’ils financent la recherche pour beaucoup de médicaments.

« Pourtant, le paludisme tue plus que tout ça »

Et Alpha Blondy de dire son indignation. « Tout le monde aujourd’hui du Coronavirus, oublie le paludisme qui tue des millions de personnes, l’OMS a trouvé quoi ? ils n’ont pas trouvé de vaccin contre le paludisme. Maintenant parce que le Coronavirus tue des gens en Europe et aux Etats-Unis, voilà, toute la planète est bloquée. Pourtant, le paludisme tue plus que tout ça. Je voudrai interpeller les politiques : construisez des hôpitaux, des dispensaires, équipez nos hôpitaux, encouragez la recherche scientifique dans vos pays respectifs ».

Vidant son cœur, Alph Blondy rappelle : « les Malgaches ont trouvé une solution, et j’entends des voix qui sont en train de vouloir minimiser tout ça. Pour moi, l’OMS n’est plus crédible ». A la question de savoir s’il rejoignait le président américain Donald Trump, la réponse du musicien est sans appel : » je ne rejoins personne. je constate que depuis des années, le paludisme tue des millions de personnes, et que l’OMS, à part annoncer les mauvaises nouvelles comme « Attention Ebola, Attention Sida« , ils n’ont rien fait pour trouver un vaccin contre le paludisme. Il y a vraiment urgence ».