Côte d’Ivoire : attendue en Guinée, Eudoxie Yao bientôt dans les bras de «Grand P» !

Seulement deux jours après la rumeur de sa prétendue prostitution pour 20 millions FCFA la nuitée, la sulfureuse ivoirienne Eudoxie Yao, aux courbes généreuses et à la poitrine XXL, continue de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux. Elle vient d’annoncer son arrivée en Guinée, pour la semaine prochaine. Elle voudrait bien retrouver son amour d’artiste et comédien guinéen Moussa Sandiana Kaba alias «Grand P».

« Vraiment petit marteau casse gros cailloux. Trop de love pour mon amour Grand P. J’arrive en Guinée dans une semaine…», a posté Eudoxie Yao, sur sa page Instagram. Très impatient de rencontrer à nouveau l’amour de sa vie, «Grand P» se réjouit déjà de cette annonce d’Eudoxie Yao. L’«Ambassadeur», comme on le surnomme affectueusement en Guinée, s’est précipité pour mettre un petit commentaire sur sa page facebook. « Humm avec ma reine Eudoxie Yao », a-t-il écrit.

Aussitôt de nombreux fans et des curieux se sont mis à commenter le post d’Eudoxie Yao. Si certains estiment que c’est un vrai amour entre la ravissante Eudoxie Yao et «Grand P», par contre d’autres pensent que cette une relation est tout simplement contre-nature. Et si relation il y a, c’est qu’Eudoxie Yao ne s’intéresse qu’à l’argent de «Grand P» national. Une thèse pour confirmer qu’Eudoxie Yao est une prostituée de luxe.

« Vrai vrai là, on dirait que tu es fan de Grand P hein… Parce que l’argent de Guinée est faible comme feuille. Mais, tu aimes aller là-bas comme rien. Ça c’est de l’amour vraiment Grand P, tu es douaden (enfant béni) », a commenté, avec beaucoup d’humour, un internaute, qui trouve cette histoire très drôle et hilarante. « Edo, j’espère que tu ne blagues pas avec notre Grand P hein, sinon nous allons boycotter des voies lors des élections présidentielles », a ironisé un second.

« Eudoxie, tu es une sorcière. Tout ce qu’il peut réussir à faire sur toi, c’est téter tes seins comme un bébé. Lui aussi, il est content. Il ne sait pas que c’est son argent que femme aime comme ça. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mon patron, laisse Eudoxie Yao en paix. Il ne veut pas m’écouter. Quand, il va finir sa fortune dans fesses d’autrui, il comprendra…», a écrit un autre, qui ne comprend pas cette folie d’amour de «Grand P» envers une femme, qui est loin d’être sa pointure.

En revanche, d’autres se marrent véritablement… « Quand il va s’évader entre tes cuisses là. Il va comprendre que petit marteau casse gros cailloux, mais pas tous », prévient ce dernier. Par contre, un Guinéen s’estime heureux qu’Eudoxie Yao ait prévenu de son arrivée imminente dans son pays, ainsi des dispositions seront prises pour sauver la vie de «Grand P». « Merci de nous avoir prévenu. Là, on pourra négocier les ambulances pour notre Grand, avant que tu n’atterrisses en Guinée. Encore, merci d’avoir sauvé la vie humaine », a-t-il écrit. En tout cas, ça va se savoir, dans une semaine, en Guinée.