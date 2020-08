Côte d’ivoire : après un an, Carmen Sama pleure toujours son DJ Arafat

Le très célèbre artiste ivoirien DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, est mort précisément le 12 août 2019, suite à un accident de la route, à Abidjan. C’était au lendemain de la fête de Tabaski. Et sa veuve, issue d’une famille musulmane, en a profité pour rendre un vibrant hommage au défunt père de sa fille Rafna Houon. Carmen Sama a ainsi partagé de nouveau son chagrin avec la «Chine populaire», sur sa page Instagram.

« Aujourd’hui, cela fait 1 an, jour pour jour, que tu m’as laissée. Je fais tout pour ne pas paraître faible comme tu me l’as apprise, pour garder la tête haute avec le sourire et surtout pour notre fille. Car, il y a que nous deux pour pouvoir décrire ce que l’un ressentait pour l’autre. Je t’ai aimé plus que personne et tu m’a donné le plus beau cadeau du monde et je sais que de là où tu es, tu es fier de la femme battante et de la mère que je suis, pour ton plus grand amour (Rafna). Je te serai toujours reconnaissante mon amour. Je continuerais à me battre chaque jour que Dieu me le permettra. J’avancerai avec le sourire, parce que je suis ta lionne je t’aime à vie », a posté Carmen Sama sur son compte Instagram.

Toujours inconsolables, près d’un an après la brusque disparition de son mari DJ Arafat, Carmen Sama, continue quand même de se battre pour leur petite Ratna, à peine âgée de 2 ans. Elle effectue tout de même quelques rares sorties sur les réseaux sociaux, pour partager son chagrin avec la «Chine populaire» (les fans de DJ Arafat), qui la lui rendent à chaque fois que l’occasion se présente.

Pour rappel, le dimanche 11 août 2019 marquait la célébration de la fête de Tabaski de cette même année. Mais, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de la belle Carmen Sama. C’est ce jour que son prince charmant, Ange Didier Houon alias DJ Arafat a eu un grave accident de moto, dans la commune de Cocody, à Abidjan.

Comme un coup du sort, DJ Arafat ne portait pas de casque ce jour-là. Gravement atteint à la tête, il a finalement rendu l’âme dans la matinée du lundi 12 août 2019. Une terrible nouvelle qui a plongé la Côte d’Ivoire et toute l’Afrique de l’Ouest dans un deuil indescriptible.