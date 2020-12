Coronavirus en Afrique : l’Algérie dépasse la Libye et tend vers la Tunisie et l’Egypte, le Maroc loin devant

Les États membres de l’Union Africaine (55) ont donné la situation virologique suivante : 2 323 845 cas de Coronavirus ont été enregistrés depuis le début de la pandémie pour 55 265 décès et 1 982 277 guérisons. Avec 90 579 cas enregistrés, l’Algérie dépasse la Libye (89 183) et tend vers la Tunisie (107 814) et l’Egypte (120 147). Quant au Maroc, il est loin devant avec 391 529 cas. Voici les détails par région :

Centre : (67.892 cas; 1.222 décès; 61.495 guérisons): Burundi (720; 1; 630), Cameroun (24.963; 443; 22.177), RCA (4.936; 63; 4.852), Tchad (1.739; 102; 1.587), Congo ( 6 049; 99; 4 891), RDC (13 993; 350; 12 208), Guinée équatoriale (5 183; 85; 5048), Gabon (9 300; 62; 9 155), Sao Tomé-et-Principe (1 009; 17; 947)

Est : (291 643; 5 476; 218 308): Comores (617; 7; 605), Djibouti (5 717; 61; 5 599), Érythrée (656; 0; 525), Éthiopie (115 360; 1 779; 88 975), Kenya (90 305; 1 568) ; 71.254), Madagascar (17.473; 255; 16.927), Maurice (515; 10; 478), Rwanda (6.349; 53; 5.789), Seychelles (184; 0; 168), Somalie (4.579; 121; 3.529), Sud Soudan (3 181; 62; 3 003), Soudan (20 468; 1 319; 11 673), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (25 730; 220; 9 605)

Nord : (809.548; 21.153; 658.748): Algérie (90.579; 2.564; 59.135), Égypte (120.147; 6.854; 104.281), Libye (89.183, 1.273; 59.222), Mauritanie (10.268; 210; 7.957), Maroc (391.529; 6.492 ; 345.934), Tunisie (107.814; 3.758; 82.193), République arabe sahraouie démocratique (28; 2; 26)

Sud : (939 869; 24 467; 843 745): Angola (15 925; 362; 8 679), Botswana (10 931; 37; 9 940), Eswatini (6 633; ​​126; 6 221), Lesotho (2 178; 44; 1 283), Malawi (6 053; 186) ; 5 489), Mozambique (16 440; 138; 14 684), Namibie (15 773; 158; 14 218), Afrique du Sud (836 764; 22 747; 756 671), Zambie (18 091; 364; 17 307), Zimbabwe (11 081; 305; 9 253)

Ouest : (214.893; 2.947; 199.981): Bénin (3.090, 44; 2.972), Burkina Faso (3.579; 69; 2.792), Cap-Vert (11.203; 109; 10.836), Côte d’Ivoire (21.590; 133; 21.203), Gambie (3 776; 123; 3 631), Ghana (52 738; 326; 51 518), Guinée (13 368; 79; 12 598), Guinée-Bissau (2 444; 44; 2 337), Liberia (1 676; 83; 1 358), Mali (5 576) ; 184; 3 502), Niger (2 126; 80; 1 249), Nigeria (71 344; 1190; 65 474), Sénégal (16 766; 343; 15 950), Sierra Leone (2 435; 74; 1 847), Togo (3 182; 66; 2 714 )

Distribué par APO Group au nom des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).