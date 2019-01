Comment Madonna a séduit le Malawi

Au coeur du travail infatigable de Madonna, aidant les enfants et luttant contre la pauvreté en Afrique.

Au cours des 11 dernières années, la chanteuse américaine et star internationale de la musique Madonna est devenu l’un des philanthropes et l’une personnalités les plus influents du sud-est de l’Afrique avec son organisme de bienfaisance Raising Malawi.

Le 11 juillet 2017, Madonna et sa famille sont retournées à Blantyre, la capitale commerciale du Malawi, pour l’ouverture du Mercy James Centre of Pediatric Surgery and Intensive Care, le premier hôpital pour enfants du pays. Madonna a adopté au Malawi quatre de ses six enfants: David, 11, Mercy, 11 ans, et les jumeaux Estere et Stella, 5 ans.

I Am Because We Are est un documentaire de 2008 sur les orphelins du SIDA au Malawi. Il a été dirigé par Nathan Rissman et écrit, raconté et produit par Madonna à travers sa société de production Semtex Films.