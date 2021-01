Loin de sa terre natale, le Marocain Chahid Charrak est devenu milliardaire en peu de temps en vendant du carrelage aux Pays-Bas. Il s’est récemment fait une place sur les réseaux sociaux, en affichant ses propriétés, ses quatre enfants et surtout sa magnifique Lamborghini couleur or. Le jeune entrepreneur est devenu une source d’inspiration pour les nombreux internautes.

Né d’un père marocain et d’une mère néerlandaise et aujourd’hui propriétaire de quatre entreprises, toutes spécialisées dans les carrelages et articles sanitaires, Chahid Charrak, est certainement un bel exemple pour des milieux de jeunes marocains de la diaspora et même ceux qui sont restés au pays. Après un parcours pour le moins inhabituel, il est parvenu à amasser une belle fortune et intègre la bourgeoisie néerlandaise.

Chahid Charrak a quitté l’école très tôt, avant de se mettre au travail pour gagner sa vie. Petit à petit, il excelle dans sa carrière. Le jeune entrepreneur raconte qu’il dormait dans la cuisine de sa toute première entreprise, à Tiel, aux Pays-Bas. Il avait pris un abonnement dans une salle de sport pour pouvoir se doucher. « Après avoir quitté l’école au primaire, je suis parti travailler dans une entreprise de palettes à Zeewolde. Là, j’ai appris à faire un travail physiquement lourd. Ensuite, je suis parti travailler en Lituanie. J’ai économisé beaucoup d’argent à cette période », raconte-t-il.

À son retour aux Pays-Bas, à ses 18 ans, Chahid Charrak refusait de retourner à l’école. Ses parents étaient déçus, car tous deux sont diplômés et ne voulaient pas que leur fils devienne un « vagabond ». « Mais moi je voulais gagner de l’argent et mon seul but était de devenir riche », poursuit Chahid Charrak, qui se rend alors compte que son beau-père gagnait beaucoup d’argent en vendant des carrelages pour salles de bains.

« Je suis allé le voir et je lui ai dit que je voulais monter ma propre boîte. À Tiel, j’ai discuté avec un fournisseur de carrelage. Il venait de commencer un commerce de gros et m’a dit qu’il fallait absolument que je reste à Tiel pour y vendre du carrelage à des particuliers », a révélé Chahid, qui se lance dans son nouveau projet et travaillait tous les jours sans relâche de 9h à 21h. « J’allais voir les clients avec mon petit terminal de paiement. Quand les gens payaient, je ressentais toujours de la satisfaction. Après deux ans, j’ai rencontré ma femme et loué une petite maison, à quelques pas de mon entreprise », raconte-t-il tout fier.

Sa réussite est devenue une curiosité, mais aussi une source d’espoir pour beaucoup de jeunes à travers le monde. Et sur YouTube, Chahid cartonne depuis peu avec son compte Dutch Performante. « Il y a environ un an, un collègue a ouvert un compte Instagram pour mon bolide. J’ai commencé à travailler avec de nombreux grands noms des réseaux sociaux qui avaient beaucoup de followers. Les gens me voyaient passer avec ma Lamborghini couleur or et publiaient des photos sur internet. C’est comme ça que ça a poussé aussi vite », conclut-il.