Ces détails qui dérangent Ronaldo chez son fils Cristiano Junior

Le quintuple Ballon d’or, Cristiano Ronaldo, comme tout père, aime bien son fils, Cristiano Junior ; seulement, quelques détails dans le comportement de son fils déplaisent à l’attaquant de la Juventus Turin, qui n’a pas hésité à se plaindre. La cérémonie des Globe Soccer Awards a été une opportunité pour Cristiano Ronaldo, élu Joueur du siècle, d’aborder des questions relatives à son fils de dix ans, Cristiano Junior, qui s’essaie aussi dans le football, comme son père.

« Tel père, tel fils », dit-on, mais Cristiano Ronaldo n’avale pas les yeux fermés ce dicton. En marge de la cérémonie des Globe Soccer Awards, qui a eu lieu dimanche à Dubaï, le joueur portugais attaquant de la Juventus Turin, élu Joueur du siècle, est revenu sur le potentiel de son fils Cristiano Junior. Et selon BeSoccer, le Portugais a assuré qu’il ne mettrait pas la pression sur son fils pour qu’il devienne lui aussi footballeur professionnel.

« Je lui dis toujours que pour avoir du succès, il faut du travail et de l’engagement. Je ne lui mettrai pas la pression pour qu’il devienne un footballeur, mais j’aimerais bien. Le plus important, c’est de devenir le meilleur dans son domaine, qu’il soit médecin ou footballeur… On verra bien s’il deviendra un grand joueur de football », a ajouté le compagnon de Georgina Rodriguez, qui, rappelons-le prépare l’inauguration de son grand hôtel construit au Maroc.

Abordant la question des habitudes alimentaires de ses enfants, Cristiano Ronaldo avoue ne pas aimer, mais laisse tout de même une marge. « C’est la même chose avec mes plus jeunes. Quand ils mangent du chocolat, ils me regardent d’abord parce qu’ils savent que je n’aime pas ça », a, selon BeSoccer, confié l’attaquant de la Juventus Turin.

« Parfois, il ne mange que des frites et des sodas, je n’aime pas ça et il le sait. Parfois, je lui dis de se mettre dans un bain froid après une course à pied mais il dit ‘Papa, c’est trop froid’. Mais ce n’est pas grave, il n’a que 10 ans », a poursuivi le joueur portugais, révélant un manque de discipline de son fils, pour qui il a encore le temps de forger un caractère, à « 10 ans ».