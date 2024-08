Catastrophe humanitaire au Nigeria suite à de violentes inondations

Le Nigeria est en proie à une crise humanitaire sans précédent. De violentes inondations ont frappé le pays, laissant derrière elles un bilan humain et matériel lourd. L’État de Jigawa, dans le Nord du pays, est particulièrement touché. Des dizaines de personnes ont perdu la vie, des milliers d’autres se retrouvent sans abri et des infrastructures vitales ont été endommagées.

27 États touchés par les inondations

Les inondations provoquées par les fortes pluies dans l’État de Jigawa, dans le Nord du Nigeria, ont fait 30 morts. L’information a été dévoilée dans un communiqué diffusé lundi par Haruna Mairiga, secrétaire général de l’Agence nigériane d’urgence (SEMA). Selon les autorités, 4 699 maisons ont été inondées et 9 379 hectares de terres agricoles ont été endommagés à la suite des inondations.

Ezekiel Manzo, porte-parole de l’Agence nationale de gestion des urgences (Nema) du Nigeria, a annoncé que 227 494 personnes ont été touchées par les inondations causées par les fortes pluies à travers les 27 États que compte le pays. Ces inondations dévastatrices sont la conséquence d’un cocktail détonnant : pluies torrentielles, urbanisation galopante et dégradation des sols.

Venir en aide aux sinistrés

Les experts mettent en garde : ce type d’événement extrême pourrait devenir de plus en plus fréquent en raison du changement climatique. Les populations sinistrées sont dans le besoin urgent d’aide. Elles manquent de tout : nourriture, eau potable, abris. La communauté internationale est appelée à se mobiliser pour apporter une aide humanitaire d’urgence.

Les autorités nigérianes, de leur côté, sont en train de mettre en place des mesures efficaces pour venir en aide aux sinistrés et prévenir de nouvelles catastrophes. Les conséquences de ces inondations sont multiples. Outre le bilan humain, ces événements ont des répercussions importantes sur l’économie locale, notamment sur l’agriculture.

Un enjeu mondial

Le cas du Nigeria n’est malheureusement pas isolé. De nombreux pays à travers le monde sont confrontés à des événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses. Début août, des dizaines de personnes ont perdu la vie, au Niger, suite à des inondations. Des milliers d’autres ont été déplacées, perd. Les routes, les ponts et les réseaux électriques, ont été gravement endommagées.

Des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, du 13 au 22 juin 2024, ont fait au moins 24 morts et deux disparus. Sous l’effet du phénomène climatique El Niño, le Kenya, en date du 2 mai 2024 enregistrait quelque 188 morts à la suite d’inondations meurtrières.