Cap sur le Congo et Brazzaville avec le Petit Futé

Mboté puissant fleuve Congo aux rives majestueuses et au rythme sauvage, plages désertes de sable fin bordées de Mangrove que tutoient gorges de latérite aux rouges intenses au sud. Mboté forêts primaires exubérantes du nord, savane arbustive à perte de vue des plateaux batékés, parcs et réserves animalières peu fréquentés et riches d’espèces rares disséminés sur l’ensemble du territoire, dont Brazzaville, capitale affairée où se joue le destin politique du pays tout en contraste avec Pointe-Noire l’industrielle, dont l’enjeu est ailleurs, du côté des pétrodollars, sont les deux villes symboles.

Quelle que soit sa façon d’aborder l’officielle République du Congo, ou « Congo-Brazza » pour les intimes, ses terres, belles à couper le souffle, invitent le voyageur à s’affranchir des idées reçues, à défricher les voies, à sortir des clichés pour atteindre le coeur de l’Afrique Centrale, profonde et sauvage tout en touchant du doigt l’extrême vitalité d’un peuple vibrant et attachant.

Car c’est là l’extrême richesse de ce voyage qui finit par trouver son sens : la phénoménale vitalité des Congolais, leur humour débridé, leur usage classique du français modelé à la sauce congolaise, leur réelle gentillesse, la dignité de tous, au-delà des difficultés quotidiennes, dont la formule « on est là, on est vivant » résume les longs discours. Les bruits de bottes qui raisonnent aux frontières du pays, sans pour autant l’atteindre, son opposition systématique à son chaotique frère ennemi, le « Congo d’en face » – même s’il est vrai que c’est un voyage dans le voyage que de passer de Brazzaville et Kinshasa, en vis-à-vis, tant elles se distinguent – ne doivent pas faire vivre le Congo uniquement en référence ou en opposition avec ses mastodontes et nerveux voisins. Relativement stable au regard de la situation générale de la région, le Congo, au futur plein d’espoir et aux potentiels infinis, finalement destination peu connue, mérite, sincèrement, un considérable détour.

