CANAL+ lance sa distribution BtoB en Afrique

Le GROUPE CANAL+ annonce le lancement de THEMA DISTRIBUTION, nouvelle activité de CANAL+ INTERNATIONAL concernant la distribution et la vente de contenus audiovisuels en Afrique et à l’international.

La création de THEMA DISTRIBUTION s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe CANAL+ dans la distribution de contenus africains, en particulier ceux produits ou acquis par les chaînes du Groupe, sur tous médias.

En effet, les chaînes CANAL+ en Afrique et A+ jouent un rôle clef dans la production et coproduction panafricaine de nombreux programmes (films, séries africaines, séries courtes d’humour…) qu’il appartient désormais à THEMA DISTRIBUTION de faire rayonner sur l’ensemble du Continent et au-delà.

THEMA DISTRIBUTION dispose donc à son lancement d’un catalogue riche et varié de contenus produits ou coproduits par CANAL+ et A+ mais aussi de nombreuses acquisitions. Le catalogue représente à ce jour plus de 800 heures de programmes et propose des contenus de tous genres africains ou étrangers alliant qualité et renommée dont :

DE LA Fiction premium coproduite par CANAL+

INVISIBLES (2018)

SAKHO & MANGANE (2018)

AGENT (2019)

DE LA Fiction africaine et populaire coproduite par A+

Collection Capitales Africaines (2018)

Ma grande Famille saison 1 (2017)

2 Couples, 1 Foyer (2018)

DES SERIES AFRICAINES

Kings Casino, saisons 1 et 2

L’empire des Namané, saisons 1 et 2

Des shortcoms d’humour coproduites par CANAL+

Cyberdébrouille

Barbershop, saisons 1 et 2

Chéri Coco, saisons 1 et 2

Kongossa telecom

Des films

Nairobi Half life de David ‘Tosh’ Gitonga (Allemagne/2012)

Price of love d’Hermon Hailay (Ethiopie/2015)

Ayanda (Afrique du sud/2015)

Between Friends (Afrique du Sud/2014)

Happiness is a four-letter word (Afrique du sud/2016)

Des Documentaires

Mandela, my dad and me

Girls don’t fly

Papa wemba le roi de la Rumba

L’Afrique des fils Marley

La Vallée transformée

Grâce à ce catalogue attractif, les chaînes du continent africain, mais aussi les diffuseurs en France ou en Outremer, auront ainsi accès à une nouvelle source de contenus de qualité.

À travers le lancement de THEMA DISTRIBUTION, le Groupe CANAL+ renforce ainsi son positionnement d’acteur majeur dans le paysage audiovisuel africain tout en participant plus particulièrement à la promotion de productions africaines de grande qualité.

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 25 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 13 filiales et plus de 50 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone. CANAL+ édite 17 chaînes premium pour le continent et a lancé A+, la chaîne des séries africaines, ainsi que les chaînes NOLLYWOOD TV, NOLLYWOOD TV EPIC et NOVELAS TV.

Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE…)