Cameroun : Université de Douala : Magloire Ondoa, nouveau recteur a été installé

L’université de Douala a un nouveau recteur, un décret du président de la République du 11 juillet 2019 porte Magloire Ondoa, expert en droit public à la tête de l’établissement universitaire.

Le stade Nelson Mandela de l’Université de Douala, a servi de cadre le 17 juillet 2019, à la cérémonie de passation de service entre François Xavier Etoa (60 ans), Recteur sortant (4 ans) et Magloire Ondoa, Recteur entrant.

On a noté la présence à cette importante cérémonie, du ministre de l’enseignement supérieur (Minesup), Jacques Fame Ndongo, des gouverneurs du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï et du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Biboua et tout son état major, des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses, des opérateurs économiques, des membres du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales, etc

En effet, un bras de fer a opposé le recteur François Xavier Etoa au Syndicat national des personnels d’appui et les délégués des personnels d’appui de l’Université de Douala (Synapauc). Malgré les mises en garde du recteur contre une grève, le 11 juin 2019, le débrayage a été respecté par des employés. Il faudra que le désormais ex-recteur de l’Université de Douala donne des assurances quant à un dialogue plus ouvert afin de régler les problèmes et frustrations des uns et des autres.

Les grévistes exigeaient alors la prise en compte des réclamations des personnels d’appui de l’université à savoir l’ajustement du salaire minimum inter-professionnel garanti (Smig) suivant le décret du Premier ministre du 24 juillet 2014, l’application de l’article 23 du décret présidentiel de 2011 portant sur certains avantages pouvant être accordés au personnel d’appui des Universités d’Etat, la rétention de certains droits du personnel à l’agence comptable (cotisations syndicales retenues à la source, allocations familiales débloquées par la Cnps (Caisse nationale de prévoyance sociale), conditions d’application du décret du 24 novembre 1993, le climat social délétère et l’absence de dialogue.

« Le chef de l’Etat est un homme de paix. La paix doit régner entre le recteur et ses collaborateurs, le personnel d’appui et les Cop’s (les étudiants) », a déclaré le Minesup.

C’est à cet universitaire prolifique, l’un des Meilleurs de son domaine qu’incombe la responsabilité de diriger l’Université de Douala. Avant sa nomination à ce prestigieux poste, Magloire Ondoa était Doyen à l’Université de Yaoundé II Soa. «Quinquagénaire», comme lui-même, le dit, il est père de quatre enfants biologiques et plusieurs autres adoptés.