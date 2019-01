Cameroun : Union africaine des Huissiers de justice : Me Alain NGONGANG SIME élu président

Alain Ngongang a été élu au cours de l’assemblée constitutive de l’Union africaine des huissiers de justice et officiers judiciaires en décembre dernier à Casablanca au Maroc.

Le Camerounais Alain Ngongang, président de la chambre nationale des huissiers de justice, a été porté à la tête de ce nouvel organisme panafricain après une élection à l’unanimité des dix-huit chefs de délégation des pays membres fondateurs au Maroc.

Me Ngongang conduira, pour un mandat de trois ans renouvelables une fois, une équipe de sept membres au total. Les vice-présidents étant Abdelaziz Fougani, du Maroc, Rosine Bogore Zogo du Burkina Faso, Arlette C. Tembe de Mozambique et Ronald Baisotar d’Ouganda. Le secrétariat général est assuré par Jean Baptiste Kamaté du Sénégal, alors que Moussa Dan Koma du Niger tient la trésorerie.

L’UAHJ qui a été ainsi créée a pour missions de promouvoir, coordonner et développer la profession d’huissier de justice et d’officier judiciaire sur le continent africain ; de garantir la dignité et l’indépendance de ses membres ; de favoriser la collaboration d’une part, entre les organismes nationaux membres et, d’autre part, entre ses membre et les organisations professionnelles du continent.

Le rôle de l’Union est également de promouvoir la formation pour le renforcement permanent des capacités professionnelles des huissiers de justice et officiers judiciaires ; de représenter ses membres auprès des organisations nationales étatiques ou non étatique notamment celles établies ou ayant délégations sur le continent africain ; collaborer avec celles-ci, entre autre siège de l’UAHJ est fixé à Casablanca il peut être transféré dans toute autre capitale ou ville de l’Etat d’un organisme national membre, par décision du Conseil extraordinaire.