Cameroun : Un nouveau DG à Camwater

Le Conseil d’Administration de la Société de patrimoine du secteur de l’eau, Cameroon Water Utilities (Camwater), s’est réuni en séance extraordinaire, le vendredi 10 novembre 2017, à Douala, sous la présidence de Jérôme Obi Eta

Au terme des travaux, le conseil a nommé Gervais Bolenga, administrateur civil principal au poste de directeur général (DG) de la Camwater, en remplacement d’Alphonse Roger Ondoa Akoa, en poste depuis février 2016. Le limogeage de M. Ondoa Akoa n’est pas une surprise.

Depuis septembre 2016 en effet, le désormais ex-DG de Camwater a été suspendu de ses fonctions. Les rapports entre M. Ondoa Akoa et le PCA, Jérôme Obi Eta, se sont détériorés entre le 19 et le 21 septembre 2016. Ce 19 septembre-là, Alphonse Roger Ondoa décide de suspendre de leurs fonctions le directeur administratif et financier, Jean Dieudonné Mah, et celui du patrimoine, Marc Essomba Bomba, officiellement pour «distraction de fonds publics».

Répondant à la notification de cette décision qui lui a été adressée par le DG, le PCA, par correspondance datée du 21 septembre 2016, informe Alphonse Roger Ondoa Akoa que pareille décision, selon «les statuts de la Camwater », «relève de la responsabilité du Conseil d’administration».

Par ce motif, le DG est invité à «surseoir, avec effet immédiat», à la suspension desdits responsables. M. Akoa refuse d’obtempérer. C’est sur ces entrefaites qu’un conseil d’administration extraordinaire est convoqué, le 23 septembre 2017, à Yaoundé, lesquelles assises ont abouti à la suspension du DG de Camwater.