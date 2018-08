Cameroun : Sago 2018 : la 7ème édition baisse son rideau à Yaoundé

La 7ème édition du Salon de l’Action Gouvernementale (SAGO) s’est tenue du 24 au 29 juillet 2018 au palais des Sports de Yaoundé. Le thème principal retenu pour cette édition était : « Le Cameroun sur le chemin de l’émergence : politiques publiques et implication du citoyen ».

L’édition 2018 du Sago s’est intéressée à la marche du Cameroun vers l’émergence, une décennie après l’entame du processus. Il s’agit de partager avec les citoyens le projet « Cameroun vision 2035 » qui se décline suivant les quatre pôles majeurs ci-après : le pôle agricole et environnemental, le pôle industriel de production et de transformation, le pôle des services et des technologies et le pôle de gouvernance.

Rebaptisé « La vitrine du Cameroun-SAGO », le salon s’est attelé à mettre en lumière l’action gouvernementale et la contribution du secteur privé. Environ 250 exposants et près de 70 000 visiteurs ont pris part à cette édition.

Des échanges et des débats donnant la possibilité de partager et de diffuser des informations en direction des collectivités territoriales décentralisées, l’apport de l’entreprenariat privé pour le développement local et la contribution de la population à la gestion des affaires qui l’intéressent étaient aussi au programme.