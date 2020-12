Cameroun : Paul Biya crée une nouvelle société des Mines

Par décret signé le 14 décembre dernier, le Président Paul Biya a créé la Société Nationale des Mines (SONAMINE). Elle vient ainsi remplacer CAPAM (Appui et Organisation de l’Artisanat Minier) et aura son siège social à Yaoundé.

La SONAMINE (Société Nationale des Mines) est placée sous la double tutelle technique du ministère des Mines et du ministère des Finances. Elle est composée d’une assemblée générale, dont le président est le ministre des Finances; d’un Conseil d’administration et d’une direction générale.

Les missions de SONAMINE sont, entre autres, en liaison avec les autres administrations et organismes compétents : réaliser l’inventaire des indices miniers, conduire des études relatives à l’exploration et à l’exploitation des substances minérales, mener des opérations d’achat et de commercialisation des substances minérales pour le compte de l’Etat, mener des activités d’exploitation et d’exploration des substances minérales, gérer des questions relatives aux sites miniers, participer au suivi des contrats passés entre l’Etat et les sociétés minières, contribuer à la transparence dans le secteur minier.

Cette nouvelle société publique, qui vient de voir le jour au Cameroun, aura la charge de développer et promouvoir le secteur minier, notamment l’achat et la commercialisation de l’or et du diamant. Ladite Société qui a actuellement un unique actionnaire : l’Etat, a la possibilité d’ouvrir son capital à d’autres entités publiques ou privées.