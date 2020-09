Cameroun : la Fédération de football a tenu son Assemblée générale, à Yaoundé

L’hôtel Mont Fébé situé à Yaoundé, la cité capitale du Cameroun, a servi de cadre, le vendredi 25 septembre 2020, à la tenue de l’Assemblée générale ordinaire de la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football).

En présence de soixante-dix membres sur soixante-quinze et des commissaires du gouvernement, Seidou Mbombo Njoya, président de la FECAFOOT, a présidé cette rencontre qui a duré sept heures d’horloge.

Le quorum étant ainsi atteint, les participants avaient pu valablement délibérer, conformément aux dispositions des articles 22, 25, 26, 27, 28, 29 et 31 des Statuts de cette instance faîtière du football camerounais.

A l’issue des débats sur chaque point inscrit à l’ordre du jour, les 16 résolutions suivantes ont été adoptées :

Résolution N° 1 :

Par soixante-huit (68) voix contre deux, l’Assemblée générale prend acte de ce que la procédure administrative relative à la déclaration de réunion, aux règles de convocation et de quorum a été effectuée et observée conformément aux Statuts de la FECAFOOT.

Résolution N° 2 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, adopte l’ordre du jour tel que ci-dessus présenté.

Résolution N° 3 :

Par soixante-huit (68) voix contre deux, l’Assemblée générale adopte le Procès-verbal de sa session du 24 janvier 2020.

Résolution N° 4 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, désigne les personnalités ci-après chargées de contrôler le procès-verbal :

Monsieur YENE Apollinaire, Délégué de la Ligue régionale du Sud ;

Monsieur ISSA BASSORO, Délégué de la Ligue régionale du Nord ;

Monsieur NIBA Georges, Délégué de la Ligue régionale du Nord-Ouest.

Résolution N° 5 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, désigne les personnalités ci-après comme scrutateurs :

Monsieur Charmant OYAL, Délégué de la Ligue régionale de l’Est ;

Monsieur NYASSA NYASSA Roger, Délégué de la Ligue régionale du Centre.

Résolution N° 6 :

Après avoir écouté le rapport présenté par le Cabinet DELOITTE, commissaire aux comptes, l’Assemblée générale adopte le bilan consolidé et révisé et du compte des résultats pour l’exercice clos au 30 décembre 2019, par soixante-huit (68) voix contre deux (02).

Résolution N° 7 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, décide de la mise en place d’un Comité Ad-Hoc chargé d’examiner le projet d’additif N°002 modifiant et complétant certaines dispositions du Règlement Financier de la FECAFOOT.

Ledit Comité comprend les personnalités ci-après :

Monsieur HAPPI SOHO Franck, délégué représentant la LFPC,

Monsieur EKEKE EBELLE Eugène, délégué représentant la ligue régionale du Littoral,

Monsieur HAROUNA, délégué représentant la ligue régionale de l’Adamaoua.

Résolution N° 8 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres, après quelques remarques utiles, adopte l’organigramme de la FECAFOOT.

Résolution N° 9 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, renvoie à la prochaine session l’examen des projets de modifications des Règlements Généraux de la FECAFOOT, du Règlement de la Chambre Nationale de Résolution et des Litiges et du Code Disciplinaire.

Résolution N° 10 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, prend acte du rapport d’activités de la Commission Electorale présenté par le président et le rapporteur de ladite Commission.

Résolution N° 11 :

Sous la conduite de la Commission Electorale de la FECAFOOT, l’Assemblée Générale élit par soixante (60) voix pour, six (06) voix contre et quatre (04) abstentions, Monsieur KOUEDEM François, au poste de Membre du Comité Exécutif Représentant la Ligue régionale de Football de l’Ouest en remplacement de Monsieur WEMBE Samuel décédé.

Résolution N° 12 :

Statuant à l’unanimité des membres présents et faisant corps avec le Comité Exécutif, l’Assemblée Générale prend acte de la sentence rendue le 14 septembre 2020, par le Tribunal Arbitral du Sport dans l’affaire TAS 2020/A/6783 Ligue de Football Professionnel du Cameroun C. FECAFOOT.

Résolution N° 13 :

Donnant suite aux recommandations du Comité Exécutif tel qu’il appert dans les points 1, 2, 3 et 4 du procès-verbal de la session dudit Comité tenue les 24 et 25 septembre 2020, l’Assemblée Générale par soixante-huit voix contre deux, dans l’intérêt supérieur du football camerounais et de la consolidation de l’accord conclu entre la FECAFOOT et la LFPC :

Approuve à titre exceptionnel, en dérogation aux dispositions des articles 35 al 1b et 37 al 1 des Statuts de la LFPC, l’occupation par le Général Pierre SEMENGUE du poste de Président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun jusqu’au 30 juin 2021.

Approuve, par soucis d’économie des procédures, le pouvoir donné par le Comité Exécutif au Président de la FECAFOOT de procéder à la nomination du secrétaire général de la LFPC dans les soixante-douze (72) heures suivant la présente session ;

Demande à la LFPC, en dérogation aux délais statutaires requis, de convoquer dans les 30 jours suivant la présente session, une Assemblée Générale Elective de la LFPC, en collaboration avec la FECAFOOT en vue du remplacement pour la durée du mandat restant des membres du Conseil de la LFPC ayant perdu leur qualité.

Dit que, la remise en cause de tout ou partie des résolutions prises tant par elle que par le Comité Exécutif constituera une violation de l’accord conclu entre la FECAFOOT et la LFPC et donne mandat au Comité Exécutif d’en tirer toutes les conséquences ;

Dit que, le Comité Exécutif a agi de bonne foi et est à féliciter pour l’approche intelligente et la qualité du consensus construit entre la FECAFOOT et la LFPC en vue d’un apaisement au sein de la grande famille du football.

Résolution N° 14 :

En application des dispositions de l’article 20desStatuts de la FECAFOOT et sur proposition du Comité Exécutif de la FECAFOOT, l’Assemblée générale à l’unanimité des membres, confère le titre de « Président d’Honneur et membre du Bureau d’Honneur » aux anciens Présidents de la FECAFOOT.

Résolution N° 15 :

L’Assemblée générale, à l’unanimité des membres présents, approuve les recommandations de la Commission Ad-Hoc chargée de l’élaboration des textes encadrant le Football Professionnel.

Résolution N° 16 :

L’Assemblée générale, après examen de l’état d’avancement des projets d’investissement de la FECAFOOT, donne acte à la proposition du Comité Exécutif de donner mandat au Président de la FECAFOOT pour faire toutes diligences nécessaires relatives au plan de financement concernant le parachèvement et l’équipement de l’immeuble siège de la FECAFOOT sis à Warda.