Cameroun : Douala a accueilli la première édition du Waca Investment Summit

« Investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en Afrique centrale et de l’Ouest ». C’est le thème qui a meublé la première édition du concept, baptisé : « Waca Investment Summit », tenu les 20 et 21 juin 2024, à l’hôtel Krystal Palace de Douala.

Dans son discours d’ouverture de cette importante cérémonie Waca Investment Summit, Monsieur Martial Tchakounte Dazoue, Directeur de la Succursale d’Afriland First Bank à Bonanjo-Douala, a déclaré : « nous sommes réunis ici pour discuter d’un sujet crucial : « Les investissements ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance en Afrique centrale et de l’Ouest) ».

Comme vous le savez, les économies de nos sous régions Afrique centrale et de l’Ouest sont à suivre dans un horizon proche, je dirais même très proche. On parle de 2030-2035, en fonction des cas. Pour y parvenir, une dynamique entrepreneuriale soutenue par des investissements constants est essentielle. Chaque initiative visant à renforcer l’écosystème entrepreneurial et d’investissement mérite d’être encouragée ».

« La thématique des investissements ESG, présente particulièrement en Afrique centrale et de l’Ouest, le respect de l’environnement, l’inclusion sociale, la transparence et la gouvernance des entreprises, sont en effet, des valeurs auxquelles nous adhérons pleinement. Nous sommes conscients que notre écosystème entrepreneurial est dynamique, mais la question de financement et de l’investissement demeure encore plus difficile », conclut-il.

De nombreuses personnalités présentes

Au cours de cette cérémonie de deux jours, très courue, parrainée par le Minmidt (ministère des mines, de l’industrie et du développement technologique), et laquelle avait connu la participation active des directeurs de société, au premier rang desquels, Monsieur Martial Tchakounte Dazoue, Directeur de la Succursale d’Afriland First Bank à Bonanjo-Douala, de Monsieur Christian Ambala Mbele, promoteur du West and central Africa Investment Summit (Waca Investment Summit), des avocats, des journalistes, des étudiants, des investisseurs camerounais et étrangers, des porteurs de projets, etc, il y avait au programme : des expositions de projets, tables rondes, débats, colloque et des séances de réseautage.

Un plateforme entre investisseurs et entrepreneurs

Pour Monsieur Christian Ambala Mbele, promoteur dudit évènement, « le Waca investment summit, n’est rien d’autre qu’une plate-forme de rencontres entre les investisseurs et les porteurs de projets, de partage d’expériences et de success stories. Ce sommet, né de ma propre expérience entrepreneuriale et de partage avec les porteurs de projets et les chefs d’entreprises, voudrait également promouvoir les valeurs d’intégrité. Je crois que je connais cette difficulté à travailler passionnément sur un projet et à ne pas avoir des fonds à se rapprocher de la famille, des amis, voire à les ennuyer au final. Notre système financier est paradoxal. On te donnera de l’argent si tu en as suffisamment de garantie. Et notre système financier n’est pas adapté et ne crédibilise pas un certain nombre de personnes ».

« Pour résoudre ces problèmes, il y a besoin d’un Sommet, pour qu’en peu de temps, en peu de jours, les investisseurs et les porteurs de projets, puissent être présents, puissent se parler, puissent se comprendre et puissent avancer. Les talents peuvent venir de partout, sans distinction de couleurs, de pays, … Pour une Afrique qui voudrait avancer, dans une certaine mesure, il faut commencer quelque part », ajoute-t-il.

« Les initiatives de ce genre sont vraiment à encourager et être pérennisées. Cet évènement m’a permis d’exposer mon savoir-faire et de tisser des liens d’affaires, que j’espère pourront changer ma vision dans l’entreprenariat », déclare Sally Tabe Njoh, promoteur de la startup « Happy Health ».

Quand la route passe, le développement suit

« Nos autorités gagneraient mieux en assainissant le climat des affaires, en construisant des routes, en facilitant l’accès aux terres. Il y a un adage bien connu de chez nous qui dit : « quand la route passe, le développement suit ». Une fois ces quelques conditions et bien d’autres remplies, les investisseurs vont se bousculer dans nos portes et les jeunes trouveront ou encore créeront des emplois. », ajoute-t-il.

Pour joindre l’utile à l’agréable, une compétition des startupers, avait été lancée. A l’issue des délibérations faites par un jury composé de quatre personnes, au premier rang desquelles, Monsieur Francis Bitjocka, 4 projets sur 9, avaient été retenus. Il s’agit de :