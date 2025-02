Cameroun : à cause des pratiques mystiques, un restaurant a été saccagé à Yaoundé

Pour attirer la clientèle, la tenancière d’un restaurant et son époux versaient les urines dans les marmites avant de les servir

Il vient d’être décelé, une pratique pas du tout orthodoxe dans un restaurant situé au quartier Mvog-Ada à Yaoundé. Une tenancière de restaurant bien connue du coin et aidée par son époux, pour attirer la clientèle, avaient pris pour vilain plaisir et d’ajouter les urines dans ses marmites. Ne dit-on pas que : ‟99 jours pour le voleur et 1 seul jour pour le patron ?‟

Tenez, une restauratrice de 26 ans, la nommée Victorine Bikoe, a été filmée en train d’ajouter ses urines dans sa préparation d’Okok, un mets très prisé au Cameroun. Selon les informations concordantes, la vidéo mettant en scène cette jeune dame, devenue virale sur les réseaux sociaux, depuis le 10 février dernier, aurait été divulguée suite au vol de téléphone de cette commerçante d’un autre genre.

Face à l’indignation générale, une foule en furie s’était rendue sur les lieux, détruisant le restaurant de la suspecte. Les autorités locales ont été alertées et une enquête a été ouverte pour déterminer les motivations de cette restauratrice peu scrupuleuse, déjà aux arrêts.

Selon les dires des riverains, depuis septembre 2024 que cette jeune dame a ouvert son restaurant dans ce quartier, les clients assidus se plaignaient toujours des maux de ventre.

L’étudiante Rosie L. ne cache pas son dégoût. « Je ne pouvais pas imaginer que l’Okok que nous apprécions et mangions depuis des années était empoisonné. Je dis merci au Seigneur qui a permis qu’à travers les réseaux sociaux, qu’on mette à nu, ce couple que je considère comme de vrais terroristes. Et comme tel, les sanctions prévues par la loi doivent être appliquées sans complaisance aucune. Cela nous éviterait de vivre de telles pratiques. Moi n’étant pas du corps médical, quelles dispositions, nous les anciens et nouveaux clients de ce restaurant, devons-nous prendre pour être sûrs que nous ne sommes pas ‟au bord de la tombe ? », lance-t-elle dépitée.

« C’est toujours l’argent qu’on cherche comme ça ? Pourtant, il existe plusieurs techniques de vente, connues même par des personnes âgées. Pourquoi ne pas utiliser l’une d’elles, ou même se rapprocher de quelqu’un qui a fait Marketing, afin de gagner dignement son pain ? En dehors de l’attirance de la clientèle, et surtout que c’est une année électorale au Cameroun, qu’est-ce qui se cache d’autre derrière cette pratique ? La tenancière de ce restaurant et son époux savent-ils que les urines sont un poison ? », s’interroge le patriarche Pascal D..

« Quel sort sera-t-il réservé à ce couple diabolique ? Et les clients de ce restaurant peuvent-ils dormir tranquilles ? », ajoute-t-il.