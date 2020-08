Buzz : brouille avec Maria Mobil, Jonathan Morrison brise le silence

Leurs relations est en pleine zone de turbulence, après une séparation suivie d’une réconciliation. Aux dernières nouvelles, c’est encore le clash. Le footballeur ivoirien Jonathan Morrison apporte sa part de vérité sur sa relation actuelle avec la Togolaise, bimbo du showbiz, Maria Mobil.

Ils entretiennent une relation depuis plus d’un an. Seulement, le couple formé par Jonathan Morrison et Maria Mobil est très instable. Ils ont en effet annoncé leur séparation, tout récemment, avant de renouer les liens à la stupéfaction générale de leurs milliers de fans autres followers qui n’y comprenaient plus rien.

Au moment où leurs sympathisants poussent un ouf de soulagement de les savoir réconciliés, voilà qu’un autre nouvelle fait exploser la Toile. Elle cette information vient d’une source autorisée : Jonathan Morrison lui-même qui s’est adressé aux internautes, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il y a quelques heures.

Selon Benin24TV, il y a peu de temps, Jonathan Morrison s’est affiché, sur quelques photos, très complice avec une très belle jeune femme. Au moment où la Toile s’enflamme avec des commentaires de tous genres, allant dans les sens de déduire qu’il s’agit là de la nouvelle élue de son cœur, Jonathan Morrison rompt le silence, précise et fait des révélations de taille.

« Ces photos que vous voyez, je les poste juste parce que ce sont de belles photos. La fille, c’est juste une amie. La dernière fois que j’ai parlé à Maria c’était Jeudi. À ma grande surprise, le vendredi elle a posté des vidéos sur notre couple. Depuis quelques temps, notre couple traverse des moments difficiles, manque de compréhension, disputes et tout », avoue le jeune Ivoirien.

« J’ai financé son business de thé pour qu’elle soit occupée parce que je voulais qu’elle arrête le showbiz pour devenir une femme d’affaires et à ma grande surprise, elle est en train de faire un clip vidéo. C’est ce qui m’a blessé et m’a emmené à réfléchir si vraiment je dois rester avec elle ou la laisser vu qu’elle n’hésite pas à risquer notre relation pour le plaisir du showbiz », se désole le footballeur.

« Lorsque je serai prêt, je vais reparler avec elle et on verra si ça vaut la peine de continuer ou s’il faudra arrêter », lâche Jonathan Morrison, visiblement mal à l’aise pour ne pas dire contrarié. Qu’en sera-t-il ? Les prochains jours nous édifieront.