Burna Boy n’a pas été payé pour figurer dans Jerusalema

Le musicien populaire sud-africain Master KG a indiqué que Burna Boy n’était pas payé pour figurer sur le remix de sa chanson à succès Jerusalema. Bien que la version originale de la chanson soit un succès commercial, le remix, qui met en vedette le géant nigérian est allé au-delà. Master KG est revenu sur la prestation de Burna Boy. « Je n’ai pas payé Burna Boy pour figurer sur le remix de la chanson, Jerusalema. Il n’y avait aucun frais payé pour cette prestation. Ce qui est étonnant à propos de la chanson, c’est qu’elle était déjà populaire. D’après ce que j’ai entendu, la chanson était aussi l’une de ses chansons préférées », a-t-il indiqué.

L’artiste sud-africain, primé à plusieurs reprises en 2020, a en outre confirmé qu’il était surpris lorsque Burna Boy a chanté en langue zoulou sur la chanson. « Je me souviens de la première fois que j’ai entendu son couplet, il a chanté en langue zoulou et j’ai été surpris. Je lui ai demandé d’où il avait appris la langue zoulou, mais il a simplement répondu : « Ne vous en faites pas. Que pensez-vous de la chanson ? ». C’était incroyable. Beaucoup de gens pensent qu’il m’a demandé comment prononcer les mots mais tel n’a pas été le cas. Cela montre que c’est un homme africain et un géant africain. Il a montré que nous sommes tous un en Afrique, malgré les langues que nous parlons », dit-il.

Master KG a également mentionné que la raison pour laquelle il a présenté Burna Boy sur la chanson est qu’il est « l’un des meilleurs d’Afrique ». « La raison pour laquelle j’ai demandé à Burna Boy de figurer sur le remix de la chanson, Jerusalema, c’est parce que Burna Boy est l’un des meilleurs d’Afrique et qu’il est mon frère. J’ai senti que cette chanson n’est pas seulement une chanson pour Master KG, c’est une chanson pour le monde… Je voulais que quelqu’un d’Afrique fasse partie de la chanson; Je ne pouvais penser à personne d’autre que mon frère Burna Boy pour que nous puissions pousser la chanson plus loin », a déclaré Master KG.

« Mon équipe l’a contacté et il a accepté. C’était génial parce que Burna Boy était également au courant de la chanson originale, ce n’était pas nouveau pour lui, ce qui lui a également permis de mieux comprendre et d’accepter de faire partie de la chanson parce que c’est quelque chose qu’il connaissait. C’était toutes de bonnes vibrations. Nous avons partagé des idées, il a enregistré la chanson et l’a renvoyée. Il a demandé mon avis sur son couplet et je lui ai dit que j’étais stupéfait », ajoute-t-il.

En listant ses réalisations en 2020, Burna Boy, via son Instagram, a noté que Jerusalema remix est certifié or en Autriche, diamant en France et platine en Belgique.