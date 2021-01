Bobi Wine va légalement contester le vote en Ouganda

Le candidat de l’opposition ougandaise, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, a indiqué qu’il contesterait les résultats de l’élection présidentielle ayant désigné le Président sortant Yoweri Museveni vainqueur. Il a en outre demandé à ses partisans de s’abstenir de toute violence.

En Ouganda, le candidat de l’opposition, Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine a indiqué qu’il contesterait légalement les résultats de l’élection présidentielle au cours de laquelle le Président sortant, Yoweri Museveni, est annoncé vainqueur. Bobi Wine a en outre exhorté ses partisans à s’abstenir de toute violence. Il a fait cette annonce, ce dimanche 17 janvier 2021, via le compte Twitter appartenant à son parti National Unity Platform (NUP), quelques heures après que la commission électorale du pays a déclaré Museveni vainqueur avec 58,6% des voix.

Le personnel de sécurité et la police patrouillaient en force dans la capitale Kampala et une panne d’internet, ordonnée par le gouvernement la veille des élections, est toujours en place. « Je prends cette décision douloureuse mais néanmoins inévitable de la direction, de vous exhorter à renoncer à toute forme de violence alors que nous nous préparons à contester le résultat des élections et ses imperfections flagrantes devant les tribunaux au nom de notre victoire à long terme et pour l’Ouganda », dit-il.

La décision a été prise après avoir consulté de hauts responsables du NUP, a fait savoir Bobi Wine. Des images de la télévision d’État montraient des partisans en liesse de Museveni dans son district d’origine agitant des drapeaux et applaudissant, tandis que des soldats, dans la capitale, aidaient les conducteurs de motos à organiser un défilé, leur remettant des gilets jaunes et des affiches du Président.

Samedi, Bobi Wine a annoncé qu’il était sous résidence surveillée de fait et a soutenu que les élections du 14 janvier avaient été truquées en faveur de Museveni. Pour sa part, la commission électorale a apporté la réplique. « Il a dit qu’il avait des preuves d’irrégularités généralisées », a déclaré Catherine Wambua-Soi. « Il n’a pas montré ses preuves, il a dit qu’il allait présenter ses preuves une fois qu’Internet sera rétabli », a-t-il ajouté, parlant de Bobi Wine.

Par ailleurs, les États-Unis et un groupe africain d’observation des élections se sont plaints d’irrégularités électorales. Le plus haut diplomate du département d’État américain pour l’Afrique, Tibor Nagy, a déclaré, samedi, dans un tweet que « le processus électoral était fondamentalement défectueux ». Il a cité des rapports de fraude, le refus d’accréditation d’observateurs, la violence et le harcèlement des membres de l’opposition et l’arrestation de militants de la société civile.

Le Royaume-Uni s’est dit préoccupé par le blocage de l’internet dans tout le pays, ajoutant que cette action restreignait les libertés et « limitait clairement la transparence des élections ». Dans un communiqué, le ministre britannique de l’Afrique, James Duddridge, a également appelé à une enquête sur des irrégularités électorales présumées.

