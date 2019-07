Beyoncé lâche une bombe sur les origines africaine de Jay Z : intox

Alors que le dernier classique de Disney, Le Roi Lion cartonne dans les salles du monde entier, les réseaux sociaux s’enflamme sur un détail. Dans une des chansons du film, Beyoncé qui a composée la plupart des chansons de ce dernier aurait glissé une petite bombe dans les paroles sur les origines africaines, et plus particulièrement rwandaise de son compagnon, Jay-Z.

La petite phrase qui a tout déclenchée dans la chanson est « My baby father, bloodline Rwanda« , aussitôt, les réseaux sociaux, rwandais d’abord, africain ensuite, puis mondiaux, on rivalisé de parodies amusantes mettant en scène la joie des habitants du Rwanda de se découvrir un lien de parenté avec la star américaine.

Rwandan twitter when they heard “my baby father, bloodline Rwanda pic.twitter.com/UvS7vK9HQE — anto (@antony_nkg) July 20, 2019

Le couplet dans son intégralité n’est cependant pas très explicite sur le sujet, il faut bien l’avouer.

I’m so unbothered, I’m so unbothered

Y’all be so pressed while I’m raisin’ daughters

Sons of empires, y’all make me chuckle

Stay in your struggle, crystal blue water

Piña colada-in’, you stay Ramada Inn

My baby father, bloodline Rwanda

Why would you try me? Why would you bother?

Devant cette pseudo révélation, les internautes ont rivalisé de bonnes idées

New Identity of Rwanda for Jay-Z ! Congratulations my brother pic.twitter.com/ActynaDvSc — Eric Bukuri (@BukuriEric) July 23, 2019

Jay-z bloodline from Rwanda 🇷🇼

What🙀🙀🙀 pic.twitter.com/Lted5VdSzo — Cyubahiro gilbert (@gilbertrondo) July 19, 2019

When I found out that jay z is from Rwanda pic.twitter.com/f5h4d8WfaP — khAIriA👑 (@khAIriA62241537) July 20, 2019

Et donc pour se consoler, le dernier clip de Beyoncé, même si la aussi il y a une petite polémique, puisque certains médias trouve que ce clip a pu s’inspirer de l’artiste sud-africaine Petite Noir, mais c’est une autre histoire.