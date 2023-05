Bénin, Tuerie à Kaobagou : le gouvernement annonce une enquête et des sanctions au sein des FDS

Le gouvernement béninois a fini par réagir à propos du drame de Kaobagou où des individus armés non identifiés ont égorgé des personnes et fait disparaître d’autres. C’est à l’occasion de son traditionnel point de presse du Conseil des ministres que le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur le sujet.

Attendue depuis la journée du mardi, la réaction officielle du gouvernement béninois au sujet de la tuerie de Kaobagou, dans la commune de Kérou, a fini par tomber, ce mercredi. Profitant de son point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres, Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement béninois, s’est prononcé sur le drame.

Le gouvernement suspecte une faille dans le dispositif sécuritaire

À l’en croire, la tuerie de ce lundi nuit n’aurait pas pu se produire s’il n’y avait pas eu une faille dans le dispositif sécuritaire mis en place par les Forces de défense et de sécurité (FDS) dans la région. « Les rapports indiquent qu’il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations pour que les Forces de défense et de sécurité (FDS) se déploient de façon préventive afin d’éviter cela », a laissé entendre Wilfried Léandre Houngbédji.

Très choqué par cette tragédie, Patrice Talon « a demandé instamment qu’une mission d’enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour conséquemment en tirer les leçons », a indiqué le porte-parole du gouvernement. Ladite enquête permettra de situer les responsabilités afin de prendre des mesures de sanction à l’égard des responsables des Forces de défense et de sécurité qui auraient failli à leur mission et en même temps renforcer le dispositif sécuritaire mis en place.

Une nouvelle attaque meurtrière à Banikoara

Pendant que le pays ne s’est pas encore remis du carnage de Kaobagou, des individus armés non identifiés ont encore frappé dans une autre commune de la partie septentrionale. Des informations données par Radio Banikoara et confirmées par d’autres sources font état d’une attaque perpétrée, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 mai. Faisant irruption, aux environs de 22 heures, dans le village de Yinyinrou situé à Toura, un arrondissement de la commune de Banikoara, les hommes armés ont égorgé une personne et tué par balles deux autres. L’intervention rapide des Forces de défense et de sécurité a permis de limiter les dégâts, puisque les assaillants ont pris la fuite. L’armée, toujours présente, continue de ratisser la zone.