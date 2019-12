Bénin : condamné au Burkina Faso pour avoir insulté le Président Kaboré, Kémi Séba réagit ! (vidéo)

Ce jeudi 26 novembre, l’activiste franco-béninois Kémi Séba a été condamné par la justice du Burkina Faso qui l’a reconnu coupable d’outrage également à l’encontre d’autres chefs d’Etat notamment le Président Ivoirien Alassane Ouattara et son homologue nigérien, le président Mahamadou Issoufou.

Deux mois de prison avec sursis et une amende de 200 000 francs CFA ont été prononcés par la justice burkinabé, ce jeudi 26 décembre 2019. Toutefois, le « compagnon de guerre » de Guy Marius Sagna a tenu à réagir à sa condamnation en martelant que : « la prison ne nous arrête pas » ! Ou encore « je ne regrette absolument rien de ce que j’ai dit et j’assume chaque mot, chaque lettre ».

Il estime au passage qu’aussi longtemps que nos dirigeants continueront « à recevoir des ordres des néocoloniales françaises, il y aura toujours une jeunesse africaine qui prendra ses responsabilités peu importe le prix à payer ». Et déclare que ni la mort encore moins la prison ne l’arrêteront lui et ses compagnons.

Sachant que Kémi Séba est un adepte des discours forts, il n’hésite pas à faire usage d’expressions parfois choquantes pour se faire entendre. Et il mène une lutte acharnée contre le néocolonialisme, le franc CFA, qualifiant au passage la monnaie Eco de « simulacre ». Et nous devons rappeler que la monnaie Eco est censée remplacer le franc CFA d’ici 2020 et dont l’initiation fait déjà beaucoup jaser.