La polémique enfle au Bénin après la fermeture de six chaînes de télévision et une radio, E-télé, Eden TV, Sikka Tv, La Béninoise TV, La Chrétienne Tv, Unafrica Tv et puis Radio soleil Fm.

Depuis une semaine au Bénin, la HAAC, Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication a ordonné la fermeture de 6 chaînes de télévisions et d’une radio. Sont notamment visés deux médias, la radio Soleil FM et la société Ideal production qui fournit des éléments à la chaîne de télévision panafricaine Sikka TV, qui appartiennent à l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, arrivé 3ème à la présidentielle de mars dernier, rapporte RFI. A Cotonou, la polémique se poursuit et Sikka TV a annoncé qu’elle va porter plainte. « Nous dénonçons l’amalgame au niveau de la HAAC, qui confond une agence de production à une chaîne de télévision de droit français, explique à RFI Joël Ahofodji, son directeur de l’information. » car Sikka TV est titulaire d’une convention signée en France avec le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en juillet 2014.

Il semble que ce soit là le problème, Adam Boni Tessi, président de la HAAC rappelant dans une interview que « le principe est que avant d’émettre sur le territoire national, de faire monter un signal à partir du Bénin ou de recevoir le signal et de le diffuser suivant les différents code de l’information et de la communication, il faudra avoir une convention expresse avec la Haac. Donc nous n’avons pas de convention. »