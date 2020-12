Basket, Antetokounmpo prolonge : « Kobe Bryant l’a fait »

Dans le tuyau depuis quelques semaines, l’ailier fort international grec d’origine nigériane, Giannis Antetokounmpo (26 ans), vient de prolonger son bail avec les Milwaukee Bucks, sur cinq ans. Une prolongation estimée à 228 millions de dollars (123 milliards FCFA).

Un véritable ouf de soulagement chez les Bucks qui savent que Giannis Antetokounmpo, double MVP et leur franchise player sera sous contrat jusqu’en 2026. C’est tout simplement le plus gros contrat de l’histoire de la NBA pour celui qui était devenu cette saison le troisième joueur à remporter la même saison les trophées de MVP et de meilleur défenseur. Les retombées de cette prolongation de bail avec les Milwaukee Bucks, sur cinq ans sont estimées à 228 millions de dollars (123 milliards FCFA).

Dans le détail, Giannis Antetokounmpo touchera 27.5 millions de dollars (14,8 milliards FCFA) de son précédent contrat lors de cette saison 2020-2021 puis 39.3 millions de dollars (21,2 milliards FCFA) en 2021-2022, 42.4 millions de dollars (22,8 milliards FCFA) en 2022-2023, 45.6 millions de dollars (24,6 milliards FCFA) en 2023-2024, 48.7 millions de dollars (26,2 milliards FCFA) en 2024-2025 et enfin 51.9 millions de dollars (28 milliards FCFA) en 2025-2026, s’il décide d’activer sa « player option » pour cette ultime saison.

Il s’agit en tout cas du plus gros contrat de l’histoire de la NBA, hors renégociations, sur six ans. En effet, James Harden et Damian Lillard ont obtenu davantage en négociant des prolongations en milieu de contrat. Si on se concentre sur les contrats unitaires, l’ailier fort international grec d’origine nigériane, Giannis Antetokounmpo (26 ans), s’empare de la première place, avec un contrat qui le rémunèrera plus de 45 millions de dollars (24,2 milliards FCFA) en moyenne par an, avec une pointe à 52 millions dollars (plus de 28 milliards FCFA) la dernière année.

Sur son compte Twitter, Giannis Antetokounmpo a expliqué les raisons qui l’ont motivé à prendre cette décision. « C’est mon foyer, ma ville. Je suis béni de pouvoir être un joueur des Milwaukee Bucks, pour les cinq prochaines années. Faisons que ces années comptent. Kobe l’a fait. Tim Duncan l’a fait. Dirk Nowitzki l’a fait. Je veux faire partie de ces joueurs qui restent pour la ville, et qui jouent pour cette ville pendant 20 ans », a-t-il déclaré.