Arrêté au Sénégal, il avait détourné 4 milliards aux impôts du Bénin

Expert des impôts, au Bénin, Carlos Adohoua, accusé d’avoir disparu avec un pactole de 4 milliards, est arrêté à Dakar, au Sénégal.

C’est le quotidien d’informations Libération qui a donné l’information, dans sa livraison de ce lundi 14 septembre 2020. Ancien régisseur de la Direction générale des impôts, Carlos Adohoua, qui était en fuite depuis quelque douze mois, a été arrêté à Dakar, capitale sénégalaise, il y a trois jours. Cet expert des impôts, pour avoir disparu avec quatre milliards de francs CFA, a été très recherché au Bénin.

Depuis trois jours, ce Béninois est dans les filets de la police sénégalaise. Accusé d’avoir détourné quatre milliards de FCFA, il a disparu du Bénin depuis le 20 septembre 2019. Le dossier, qui porte sur une accusation de ce pactole, avait atterri à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Cela, bien que des cadres du service des impôts et des proches du mis en cause aient été déjà entendus.

Lundi 21 octobre 2019, déjà, des personnes soupçonnées d’être dans le coup avaient été entendues par la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Mais, contre l’avis de plusieurs personnes, cette institution de contrôle s’était déclarée incompétente.