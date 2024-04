Arnaud Ngatcha : Mon Paris, pour l’avenir

La décision de choisir Aya Nakamura, chanteuse franco-malienne pour représenter la France lors de l’ouverture des Jeux Olympiques a suscité un débat animé au sein de l’opinion publique. Cette affaire soulève des interrogations profondes sur notre République en 2024, sur l’identité nationale, la diversité culturelle et l’image de la France à travers le monde.

D’un côté, certains voient cette décision comme une opportunité de célébrer la diversité et l’influence mondiale de la culture française. Ils soulignent que la France, en tant que nation cosmopolite et ouverte sur le monde, a le mérite d’être représentée par des artistes qui reflètent la richesse de sa diversité culturelle.

D’un autre côté, il y a ceux qui expriment des préoccupations quant au message que cette image renvoie sur la soi-disant « identité » nationale française. Ils soutiennent que l’artiste pourtant la plus populaire de l’hexagone n’est pas légitime pour incarner l’esprit français, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Au-delà de ce débat, cette affaire met en lumière des questions plus larges sur l’importance d’appréhender de manière globale la représentation nationale telle qu’elle se vit aujourd’hui en France et pas seulement dans l’esprit « étriqué » voire « aigri » pour ne pas dire plus, de certains de nos compatriotes. Elle soulève des interrogations sur la manière dont la France d’aujourd’hui peut mieux faire pour refléter la diversité de sa population et reconnaître les contributions de tous ses citoyens, quels que soient leurs origines et leur parcours.

En fin de compte, cette affaire sert de catalyseur pour mieux promouvoir l’inclusion et la représentation équitable de la diversité française dans tous les aspects de la vie publique.

Maire-adjoint en charge de l’Europe, des Relations Internationales et de la Francophonie de Paris, la Capitale de la France, je peux observer de près la diversité des diasporas qui compose la population parisienne et combien elles contribuent à l’enrichir et plus largement à façonner notre France.

Paris, la ville lumière, est un creuset vibrant de cultures, de langues et de traditions du monde entier

Au cœur de cette métropole majestueuse bat le pouls d’une diversité qui donne à cette ville son caractère unique et sa richesse inégalée.

Paris, ville cosmopolite se distingue par sa capacité à accueillir l’une des populations diasporiques les plus vastes et variées du monde, avec plus de 200 nationalités cohabitant dans un espace riche de rencontres et d’échanges. Des communautés d’origines aussi diverses qu’algérienne, marocaine, portugaise, chinoise, sénégalaise, arménienne, camerounaise, ou encore colombienne et bien d’autres encore. Ces communautés apportent non seulement leur riche héritage culturel, mais aussi une expertise, des innovations et des valeurs qui tissent des ponts inestimables entre la France et les pays d’origine, favorisant ainsi un dialogue culturel, économique et diplomatique riche et fructueux.

Les diasporas jouent un rôle crucial dans l’économie parisienne, à travers la création d’entreprises, l’innovation et la vitalisation de secteurs clés comme le commerce, la technologie et l’industrie. Leur impact dépasse largement le cadre économique : elles préservent et partagent les traditions, les coutumes et les langues, contribuant à la mémoire collective et au dynamisme culturel de Paris. Cette contribution fait de Paris un lieu de vie vibrant, cosmopolite et profondément enrichi par ses communautés diasporiques.

Cette diaspora parisienne se révèle être un vecteur essentiel de cette approche, indispensable aux relations internationales au XXI siècle et à la diplomatie des villes. Les connexions que ces communautés diasporiques maintiennent avec leur pays d’origine stimulent les échanges internationaux et consolident la stature de Paris comme capitale ouverte sur le monde, favorisant ainsi son rayonnement global.

Paris transcende la simple somme de ses habitants. Les contributions culturelles, économiques et sociales de personnes issues de diverses origines s’entrelacent pour enrichir mutuellement le tissu de notre ville, contribuant à forger, au fil des siècles, l’essence d’un Paris universel ouvert et fier de sa multiculturalité créative.

L’essence même de Paris réside dans sa capacité à accueillir et à embrasser toutes les nuances de l’humanité

Des artistes, des entrepreneurs, des étudiants, des chefs étoilés, des commerçants, des soignants, etc. Chacun apporte sa contribution unique à la mosaïque culturelle de la ville. Cette diversité infinie est ce qui fait de Paris un foyer pour ceux qui cherchent l’inspiration, l’innovation et la compréhension mutuelle.

Pourtant, cette célébration de la diversité ne doit pas être prise pour acquise. Dans un monde marqué par la division et la méfiance, il est essentiel de reconnaître la valeur inestimable de l’unité dans la diversité. Paris nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à nous rassembler malgré nos différences, à trouver la beauté dans la diversité et à construire un avenir commun basé sur le respect, la tolérance et l’inclusion.

En cette période où le monde est confronté à des défis sans précédent, Paris nous montre la voie en tant que modèle de coexistence harmonieuse. Que ce soit à travers ses festivals multiculturels, ses initiatives sociales inclusives ou simplement par la chaleur et l’ouverture de ses habitants, Paris continue d’inspirer le monde entier avec son message de diversité célébrée.

Les diasporas enrichissent la République française de multiples façons. Leurs traditions culinaires, artistiques, musicales et linguistiques colorent le paysage culturel français, ajoutant des dimensions nouvelles et stimulantes à notre patrimoine commun. Leur engagement civique et leur participation active dans la vie politique, économique et sociale, démontrent un attachement profond aux valeurs républicaines et contribuent à l’enrichissement de notre démocratie.

La valorisation des diasporas à travers notamment la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian s’inscrit parfaitement dans le modèle républicain français, qui prône l’égalité, la liberté et la fraternité pour tous ses citoyens, quelle que soit leur origine.

Pourtant, la valorisation des diasporas ne signifie pas la promotion de communautés fermées ou cloisonnées. Au contraire, elle implique un dialogue constant et respectueux entre toutes les parties prenantes de la société, visant à promouvoir la laïcité avec l’égalité des chances pour tous. En encourageant l’échange interculturel et la collaboration entre les différentes communautés, nous renforçons les liens qui nous unissent en tant que citoyens français et contribuons à bâtir un avenir commun fondé sur la solidarité et le respect mutuel.

Dans cette optique, il est essentiel que les politiques publiques favorisent l’intégration et l’inclusion des diasporas, en garantissant l’accès équitable à l’éducation, à l’emploi, aux services sociaux et à la participation politique. En investissant dans la formation linguistique, la reconnaissance des qualifications étrangères et le soutien à l’entrepreneuriat, nous permettons à chaque individu de réaliser son plein potentiel et de contribuer pleinement à la vie de la nation.

En reconnaissant la richesse de la diversité française et en la mettant en valeur, nous construisons ensemble une société plus inclusive, plus solidaire et plus juste pour les générations futures.

Arnaud Ngatcha, Adjoint de la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie