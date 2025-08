AfroBasket féminin : la Côte d’Ivoire cède face au Cameroun (83-68) dans la course à la 5ᵉ place

La sélection ivoirienne, confrontée au Cameroun dans le match de classement pour la 5ème place de l’Afrobasket féminin, n’a jamais réussi à entrer dans son match. Rapidement débordées dans la première période, les Ivoiriennes ont concédé un écart important dès le premier quart-temps, laissant le Cameroun imposer son rythme. Leur défense a souvent paru dépassée et les pertes de balle se sont multipliées, mettant un terme à tout espoir de retour.

Malgré une belle campagne dans cet AfroBasket féminin, la Côte d’Ivoire a vu ses espoirs de cinquième place s’évanouir face à une équipe camerounaise bien mieux préparée. Cette rencontre de classement a mis en lumière les limites physiques et tactiques des Ivoiriennes, nettement dominées tout au long du match. Le Cameroun, plus constant et collectif, n’a laissé aucune chance à son adversaire, concluant la rencontre sur une victoire nette et méritée (83-68).

Domination camerounaise dans tous les secteurs

Le Cameroun a maîtrisé la rencontre de bout en bout, avec une adresse soignée en attaque et une présence féroce au rebond. Les Lionnes indomptables ont surfé sur une intensité défensive constante et une circulation de balle fluide, creusant l’écart quart après quart. À la mi-temps, le score avoisinait déjà les vingt points d’avance. En seconde mi-temps, elles ont confirmé la tendance en gérant le jeu avec calme et efficacité.

Du côté ivoirien, les rares initiatives offensives apparaissaient souvent gâchées par des maladresses ou un manque de lucidité. Le leadership absent et la fatigue se faisaient sentir, notamment dans les moments clés où le Cameroun creusait encore un peu plus l’écart. L’ambiance dans le Palais des Sports de Treichville, pourtant acquis au public local, est restée sur sa faim, déçue par un scénario qui n’a jamais évolué en faveur des Éléphantes.

Ce revers 83‑68 est une désillusion dans ce match décisif pour la 5ème place, un classement qui leur échappe désormais. Malgré cette défaite, le parcours ivoirien au cours de la compétition mérite d’être souligné : qualifiées en phase finale et compétitives jusqu’au bout.