ODD et Covid-19 : plaidoyer pour une intégration accélérée de la santé en Afrique

« La coopération en matière de soins de santé est essentielle pour réaliser l’aspiration 1 et l’objectif 1 de l’Agenda 2063 de l’Afrique ainsi que l’ODD 3 sur la garantie d’une vie saine et du bien-être pour tous. » C’est le résultat publié dans un communiqué à l’issue d’une réunion virtuelle sur les impacts régionaux et les réponses à la pandémie de Covid-19.

Le webinaire, qui a eu lieu le 13 mai 2020, a été organisé par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) en collaboration avec les communautés économiques régionales (CER) afin d’explorer les possibilités et les opportunités d’intégration accélérée de la santé en Afrique.

Le communiqué a noté qu ‘«un certain niveau d’intégration sanitaire se produit sur le continent, comme en témoigne la mise en place de nombreuses initiatives régionales et coopératives en matière de santé», telles que la Stratégie africaine pour la santé (2016-2030), le CDC africain, l’Agence africaine des médicaments, le Plan de fabrication pharmaceutique pour l’Afrique, entre autres.

Il a toutefois déclaré que la «mauvaise synchronisation et coordination de ces initiatives» pouvait être imputée à « l’efficacité réduite » de l’Afrique pour répondre aux flambées de maladies a telles que la maladie à virus Ebola (EVD) 2014-2016, qui a fait environ 11 310 victimes et la pandémie de Covid-19 en cours.

La réunion était présidée par le directeur de l’intégration et du commerce régional de la CEA, Stephen Karingi, avec des participants de sept CER (AMU, CEEAC, CEDEAO, COMESA, IGAD, SADC et SACU) ainsi que du personnel de la CEA d’Addis-Abeba et des cinq bureaux sous-régionaux. (OAR).

Le webinaire a servi de plate-forme aux participants pour discuter des conclusions de certains travaux d’analyse effectués par les OAR de la CEA et les divisions du siège sur l’impact du Covid-19 sur les CER et leurs États membres.

La situation de la pandémie à Coronavirus au sein des États membres de l’Union Africaine, ce jeudi 21 mai 2020, est de 96 829 cas détectés positifs pour 3 031décès et 38 334 malades guéris de la maladie. Au milieu de la crainte et des projections que les taux de Covid-19 pourraient s’aggraver en Afrique, la réunion s’est déclarée préoccupée par les niveaux relativement bas des dépenses de santé sur le continent (5,6% du PIB contre une moyenne mondiale de 9,9%), la capacité limitée des lits d’hôpitaux, la faible l’accès aux installations de lavage des mains des ménages et une forte dépendance à l’égard des importations de produits pharmaceutiques.

Les CER ont également partagé leurs contributions respectives à la réponse Covid-19 et proposé des idées pour améliorer l’intégration sanitaire et l’intégration régionale globale au milieu de la crise, soulignant, par exemple, que le maintien des frontières ouvertes pour permettre la circulation des approvisionnements essentiels (produits pharmaceutiques, EPI et aliments) entre les pays était crucial.

Le communiqué a noté que le fait de tirer parti du cadre de l’AfCFTA pour coordonner le développement de pôles médicaux régionaux, ainsi que l’harmonisation de la réglementation des soins de santé, permettra à l’Afrique de devenir plus autosuffisante pour ses besoins de santé croissants.

La réunion a proposé :

Création de plus de laboratoires, y compris des stations de test mobiles, aux niveaux régional et national afin d’améliorer les tests de l’infection

Développement de capacités de production locales pour réduire la dépendance à l’importation des EPI et des produits pharmaceutiques

Renforcement de la coopération / coordination régionale pour l’intégration de la santé dans la gestion des impacts sanitaires et économiques de Covid-19

Renforcer la capacité des CER pour les systèmes d’alerte précoce, y compris dans le domaine de la santé, à répondre efficacement à la fois à la pandémie actuelle de Covid-19 et à d’autres futures

La CEA a été invitée à faire de la convocation d’un tel forum de partage d’expériences entre les CER une caractéristique régulière de ses travaux, pendant toute la durée de la pandémie de Covid-19 et au-delà.

Télécharger l‘intégralité du Communiqué