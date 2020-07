Afrique du Sud : 200 000 infections déclarées au Covid-19

La situation continue à se dégrader en Afrique du Sud avec plus de 8000 nouveaux cas dans les dernières 24h pour arriver à 196 750 personnes infectées par le nouveau Coronavirus depuis le 1er mars dernier.

Après avoir atteint le seuil symbolique des 10 000 cas en 24h hier, l’Afrique du Sud reste à un niveau très élevé de nouvelles contaminations avec 8 773 nouvelle infections quotidienne pour atteindre 196 750 cas déclarés depuis l’apparition de l’épidémie sur le continent début mars 2020.

Sur ces 200 000 personnes environ infectées, près de la moitié (93315) sont aujourd’hui guéries et 3199 sont décédées. La progression du nouveau Coronavirus en Afrique du Sud est très forte, cela malgré une politique de confinement particulièrement stricte ayant en outre un fort impact économique avec une baisse du PIB attendue compris entre 7 et 10% du PIB. « Nous avons essayé de trouver un équilibre (…) entre sauver les vies des nôtres et préserver leurs moyens d’existence et c’est un équilibre délicat« , a déclaré vendredi dernier le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

L’Afrique qui a longtemps été relativement épargnée par l’épidémie de Covid-19 est aujourd’hui davantage touchée et a vu son poids passer de 3% des nouveaux cas d’infection début mai à 6% aujourd’hui.