Le Kenya, le Rwanda et le Sénégal sont les principaux bénéficiaires des financements de l’Africa Go Green Fund, qui œuvre à soutenir la mobilité verte, les bâtiments verts ainsi que l’efficacité énergétique au sein de l’industrie.

British International Investment (BII) qui est une institution britannique de financement du développement et investisseur d’impact, a déclaré avoir octroyé à l’Africa Go Green Fund, un engagement de 16 millions de dollars. Œuvrant pour la résilience climatique, l’organisation gérée par le groupe Cygnum Capital, vise aussi à faciliter l’accès aux financements pour les projets soucieux du climat et de l’environnement à l’image des bâtiments écologiques, le financement dans les véhicules électriques et les ouvrages de mobilité verte et plus tard, l’installation de batteries de stockage destinées aux consommateurs ménagers, commerciaux et industriels.

Infime participation aux changements climatiques

Toujours en quête d’opportunités de financement en rapport avec les secteurs clés, le fonds, au second trimestre 2024, a déjà déboursé près de 11,2 millions de dollars. Le pipeline de programmes s’élevait à 157,9 millions de dollars. Le continent africain n’est pas épargné par les changements climatiques qui y causent de gros dégâts. Entre autres, inondations, sécheresse, tempêtes, cyclones sont de plus en plus fréquents et dévastateurs.

A en croire d’ailleurs, la cheffe de l’Organisation météorologique mondiale, Celeste Saulo, l’Afrique est la partie qui s’est la plus réchauffée à une vitesse élevée durant les 60 années écoulées. Le continent africain se retrouve fortement impacté malgré une infime participation aux changements climatiques. Pour se sauvegarder, le continent noir est contraint d’intensifier sa résilience et augmenter sa capacité d’adaptation. Si l’on se fie au rapport de Climate Policy Initiative, l’Afrique aura besoin, entre 2020 et 2030, de financement climatique annuel à hauteur de 250 millions de dollars en moyenne.